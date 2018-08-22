Предвыборная кампания в Волгоградской области проходит на фоне судов кандидатов с избиркомом

22 августа 2018, 00:12

Кандидат в волгоградскую думу от "Альянса зеленых" Серго Нарсия обжаловал 21 августа решение суда, подтвердившего отказ избиркома в регистрации Нарсии на выборах. Кандидат в думу Волжского от КПРФ Тигран Дувенджян, напротив, 18 августа отстоял в суде право баллотироваться в депутаты.

Как писал "Кавказский узел", ТИК Ворошиловского района, выполняющая функции окружной, 8 августа отказала в регистрации члену Правозащитного совета Волгограда Серго Нарсии, выдвинутому кандидатом в депутаты реготделением партии "Альянс зеленых" по одномандатному избирательному округу №10. В тот же день он обратился в суд с требованием отменить результаты почерковедческой экспертизы по проверке подписных листов, которая и стала поводом для отмены его регистрации.

Выборы в Волгоградскую городскую думу пройдут 9 сентября, в этот день планируется избрать 36 депутатов. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи отметили ангажированность контролирующих инстанций в предвыборной кампании.

По словам активиста, 9 августа суд рассмотрел его иск и отказался его удовлетворить. 13 августа Нарсия обратился в суд с новым иском, в котором потребовал признать отказ в регистрации незаконным.

"На предварительном заседании суда 15 августа я сообщил, что люди и их подписи были настоящими, а в нескольких местах эксперт-криминалист сделал ошибочные выводы. Судья сказал мне привести этих людей, и я привел трех свидетелей, но судья передумал их опрашивать. Я также в письменной форме подал ходатайство посмотреть фото и видео того, как я собирал подписи, однако оно не было принято", - рассказал Серго Нарсия корреспонденту "Кавказского узла".

Представители ТИК Ворошиловского района настаивали в суде на том, что экспертное заключение о подписных листах отвечает признакам допустимости доказательств, отмечается в решении Ворошиловского райсуда Волгограда от 16 августа, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". "Указанное заключение сделано компетентным лицом на основании необходимых методик и оснований сомневаться в его обоснованности не имеется", - говорится в судебном решении. Согласно документу, недостоверными признаны 27 подписей, в результате чего Серго Нарсия не преодолел порог в 188 подписей избирателей.

Серго Нарсия сообщил, что обжаловал 21 августа это решение суда. "Никаких законов против экспертов нет, они могут забраковать хоть все 100% подписей", - сказал он. По словам Нарсии, рассмотрение апелляционной жалобы состоится в областном суде 23 августа.

Он отметил, что зарегистрирован кандидатом в депутаты гордумы по списку партии "Альянс зеленых".

КПРФ добилась регистрации своего кандидата через суд

ТИК города Волжского сняла кандидата в депутаты местной думы от партии КПРФ Тиграна Дувенджяна с регистрации, сославшись на то, что у него двойное гражданство, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Волжского горкома КПРФ Андрей Коломейцев. По его словам, это решение было обжаловано в суде, заседание состоялось 18 августа.

"Суд принял решение удовлетворить в полном объеме требования истца о восстановлении Тиграна Давидовича в качестве кандидата по одномандатному избирательному округу №1 и территориальной группы №1 первым в списке", - сказал Коломейцев.

Сам Тигран Дувенджян назвал решение суда "торжеством справедливости". "Я намерен продолжать борьбу и активно включиться в агитационную работу в своем округе, несмотря на то, что у меня, по сути, были украдены две недели для проведения встреч с избирателями. На своем примере я доказал, что никогда не нужно сдаваться", - заявил Дувенджян.

На самом деле кандидат не имеет только одно, российское гражданство, отметил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Дувенджяна Альберт Кармазиновский. "Раз он родился в Армении, то, по логике ТИК, в любое время может поехать туда и получить армянское гражданство. Судья взял за основу, что Дувенджян, родившийся в Армении и убывший оттуда в возрасте трех месяцев и до сегодняшнего дня там не бывавший, никогда не получал армянского гражданства", - рассказал адвокат.

"Тигран Дувенджян – сильный кандидат и опасный конкурент по выборам", - завил корреспонденту "Кавказского узла" первый секретарь Волжского горкома КПРФ, депутат фракции КПРФ в Волжской городской Думе Александр Кудрявцев.

На сайте избирательной комиссии Волгоградской области по состоянию на 23:30 мск нет комментариев относительно решения суда о регистрации Дувенджяна.