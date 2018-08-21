Шесть человек погибли при ДТП в Дагестане

21 августа 2018, 22:34

Трое взрослых и трое детей скончались после аварии с участием трех машин в Дербентском районе, пострадавшие, количество которых не уточняется, госпитализированы.

Авария произошла примерно в 20.30 мск на федеральной трассе "Кавказ".

Три легковых автомобиля столкнулись вблизи населенного пункта Геджух, есть погибшие, а также пострадавшие, которые доставлены в Центральную городскую больницу Дагестанских Огней, сообщило сегодня Главное управление МСЧ по Дагестану на своем сайте.

После столкновения один из автомобилей загорелся, среди погибших - три ребенка, два мужчины и одна женщина, передает со ссылкой на Главное управление МВД по Дагестану "РИА Дагестан".

На официальном сайте Главного управления МВД по республике на 22.20 мск сегодня информации о ДТП нет.

"Кавказский узел" писал, что 20 августа на автодороге в поселке Ачи-Су произошла авария с участием пяти машин. Минздрав Дагестана сообщил, что при ДТП пострадали 18 человек, двое из них на 21 августа остаются в больнице.