Конфликт вокруг перевозок пассажиров в Махачкале вышел на новый уровень

22 августа 2018, 00:15

Властям столицы Дагестана следует отменить заключенные контракты на перевозки пассажиров и провести аукционы по новым правилам, сообщил представитель УФАС Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", дагестанское управление ФАС потребовало от мэрии Махачкалы допустить частников, владеющих одним или несколькими автобусами, к конкурсам на право пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам. Ведомство объявило, что водители-индивидуальные предприниматели имеют право напрямую заключать с муниципалитетами договор о перевозках пассажиров. Предельным сроком для изменения порядка проведения конкурсов на пассажирские перевозки было установлено 20 августа.

Требование допустить самих водителей к конкурсам на обслуживание маршрутов приведет к переформатированию рынка пассажирских перевозок, заявил глава независимого профсоюза предпринимателей и водителей Дагестана Исалмагомед Набиев. Водители способны контролировать и регулировать отношения с мэрией, не прибегая к услугам транспортных компаний, налогообложение станет понятным и прозрачным, а предприниматели сами смогут контролировать свои пенсионные отчисления, полагают опрошенные "Кавказским узлом" водители.

Администрация Махачкалы обязана отменить ранее заключенные договора по проведенным аукционам, так как эти аукционы проводились с нарушениями, сообщили в УФАС Дагестана корреспонденту "Кавказского узла".

«Администрация Махачкалы исполнила предупреждение УФАС России о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства», - сообщила 20 августа пресс-секретарь УФАС Наталья Шкандыба.

Внесенные корректировки позволят участвовать в конкурсах предпринимателям, которые имеют в собственности как минимум одно транспортное средство. «Своим постановлением мэрия внесла соответствующие изменения», - рассказал представитель антимонопольной службы корреспонденту "Кавказского узла".

Информацию об изменении положения о пассажирских перевозках подтвердили в мэрии Махачкалы.

«В соответствии с предписанием антимонопольной службы, предусмотрена возможность участия в конкурсах на осуществление пассажирских перевозок хозяйствующих субъектов с одной единицей транспортного средства. Администрация и ранее не ставила целью ограничить конкуренцию в области пассажирских перевозок или препятствовать работе индивидуальных предпринимателей. Сейчас на маршруте №19 осуществляют перевозку пассажиров индивидуальные предприниматели, объединенные в товарищество», - сообщил начальник управления пресс-службы администрации Махачкалы Тельман Раджабов корреспонденту "Кавказского узла".

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По словам Раджабова, отмена действующих итогов аукционов на обслуживание пассажирских маршрутов возможна только по решению суда. Источник в антимонопольной службе не согласился с этим утверждением.

«Готовится предупреждение, согласно которому должны быть отменены все заключенные договора по ранее проведенным аукционам», - сообщил источник корреспонденту «Кавказского узла».

По информации источника, официальный комментарий по этому поводу УФАС опубликует 22 либо 23 августа. Получить 21 августа комментарии представителя мэрии Махачкалы "Кавказскому узлу" не удалось в связи с выходным днем в республике.

Глава независимого профсоюза рассказал о переформатировании рынка перевозок

После внесения мэрией изменений в положение организованные ранее конкурсы должны быть отменены, сообщил председатель независимого профсоюза предпринимателей и водителей Дагестана Исалмагомед Набиев корреспонденту «Кавказского узла».

Процесс вывода дагестанских частных перевозчиков из-под влияния транспортных компаний начался после встречи Набиева с врио главы Дагестана Васильевым 14 июля. По словам Набиева, эта встреча была посвящена состоянию рынка пассажирских перевозок в республике.

«Васильев дал установку полностью вывести взаимоотношения перевозчиков в правовое поле, без посредников. Они должны платить налоги. Два хозяйствующих субъекта – индивидуальный предприниматель и, допустим, акционерное общество, не должны быть подчинены друг другу. Наш профсоюз бьется за это более 20 лет», - сказал Исалмагомед Набиев.

В сообщении о встрече Владимира Васильева с Исалмагомедом Набиевым 14 июля отмечается, что власти Дагестана начали работу "по упорядочиванию сферы автомобильных пассажирских перевозок" с целью увеличить собираемость налогов и обеспечить безопасную и качественную перевозку пассажиров. На рынке перевозок Махачкалы "наличие высокой доли «теневого» сектора и недобросовестной конкуренции создает угрозу безопасности пассажирских перевозок и почву для разного рода злоупотреблений", говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы и правительства Дагестана 14 июля.

По словам Набиева, для перевода перевозчиков на новые условия работы создана межведомственная правительственная комиссия, которая уже организовала информирование водителей об этих условиях.