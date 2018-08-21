Суд оставил новочеркасского ученого под арестом

21 августа 2018, 20:25

Мосгорсуд отказался сегодня выпустить из-под стражи доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева, обвиненного в государственной измене.

"Кавказский узел" писал, что руководитель инновационного предприятия "Мехатроника", житель Новочеркасска Алексей Темирев находится под стражей в Москве с 19 июля. По словам адвоката, он обвинен в передаче данных о созданном им оборудовании Вьетнаму. Официально причины ареста Алексея Темирева не называются, поскольку на его деле стоит гриф "секретно".

Апелляционная жалоба на арест Темирева оставлена без удовлетворения, постановил сегодня Мосгорсуд. Поскольку материалы дела Темирева засекречены, заседание было закрытым.

По словам адвоката Анны Полозовой, ее подзащитному во время заседания вызвали скорую помощь. "Он уже пожилой - видимо, проблемы с сердцем, я точно не знаю", - цитирует адвоката "Интерфакс".

Темирев испытывает проблемы со здоровьем и нуждается в операции, сообщила 30 июля его адвокат Анна Полозова.

Алексей Темирев не признает своей вины, заявила адвокат Анна Полозова после заседания суда, сообщил сегодня ТАСС.

Ученый был арестован 19 июля на два месяца, отмечает агентство.

На сайте Московского городского суда по состоянию на 20:15 мск нет информации о результатах рассмотренния апелляции.