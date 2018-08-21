Два оппозиционера арестованы в Баку

21 августа 2018, 19:02

Суд вынес решение об административном аресте активистов партии Народного фронта Азербайджана Рамина Ахмедова и Башира Тарвердиева, задержанных на акции протеста. Еще один участник пикета, Ниджат Абдуллазаде, оштрафован.

Как информировал "Кавказский узел", 20 августа активисты партии Народного фронта Азербайджана (НПФА) Ниджат Абдуллазаде, Башир Тарвердиев, Рамин Ахмедов и Руслан Гурбанлы были задержаны в Баку после акции в поддержку арестованных однопартийцев Руслана Насирли, Агиля Магеррамова и Бабека Гасанова.

Председатель меджлиса молодежного комитета НПФА Руслан Насирли, член президиума партии Агиль Магеррамов и глава районной организации ПНФА Бабек Гасанов были арестованы 25 мая. Они обвинены в отмывании денег. ПНФА заявила, что обвинения в адрес партии и арестованных несостоятельны, а Центр защиты политзаключенных 3 августа признал политзаключенными всех обвиняемых по этому делу.

До суда было доведено дело трех участников пикета - Абдуллазаде, Тарвердиева и Ахмедова, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ПНФА. Всем им было вменено неподчинение требованиям сотрудника полиции (ст. 535.1 КоАП Азербайджана).

20 августа Ясамальский районный суд Баку постановил арестовать Ахмедова на 15 суток, а Тарвердиева - на 10 суток. Абдуллазаде был оштрафован на 200 манатов (около 120 долларов США) и освобожден в зале суда, сказали сегодня в ПНФА.

Член Высшего меджлиса ПНФП Ильхам Гусейн назвал решение суда политически мотивированным. "Наших активистов задержали за участие в мирной протестной акции. Никакого неподчинения полиции не было. Их сразу же схватили и привезли в отделение. Им не позволили пригласить адвоката по выбору. Мы привлечем на защиту адвокатов с активной гражданской позицией и обжалуем решения суда по делам наших активистов", - сказал Гусейн корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что суд арестовал активистов во время важного мусульманского праздника. "Негуманно отправлять невиновных людей под стражу в дни празднования Курбан-байрама. Это противоречит и закону, и морали, и религиозным принципам", - пояснил Гусейн.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку, говорится в справке о Курбан-байраме, подготовленной "Кавказским узлом".

В Ясамальском районном суде подтвердили информацию об аресте двух активистов и вынесении решения о штрафе еще одному. В пресс-службе МВД воздержались от комментариев, сославшись на отсутствие информации.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов", а в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться с материалом "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".