Голодавшие махачкалинские водители зарегистрировали транспортную компанию

21 августа 2018, 17:02

Десять водителей маршрута 61А в Махачкале стали учредителями собственной компании-перевозчика. Их прежний работодатель заподозрен в невыплате зарплаты, сообщили в прокуратуре Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", водители махачкалинского маршрута 61А требовали дать им возможность самостоятельно выбирать обслуживающую компанию. 27 апреля они объявили забастовку, а 14 мая - и веерную голодовку, однако 11 июля прекратили протестовать, объяснив это тяжелым материальным положением. Выйдя на линию, они столкнулись с пристальным вниманием полиции и многочисленными штрафами.

1 августа дагестанское управление ФАС потребовало от мэрии Махачкалы допустить частников, владеющих одним или несколькими автобусами, до конкурсов на право пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам. Водители сами способны контролировать и регулировать отношения с мэрией, не прибегая к услугам транспортных компаний, налогообложение станет понятным и прозрачным, а заключившие договоры индивидуальные предприниматели сами смогут контролировать свои пенсионные отчисления, считают водители, опрошенные "Кавказским узлом".

На общем собрании водителей маршрута 61А было принято решение о создании компании ООО "Махачкала-Транс", которая будет обслуживать данный маршрут, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юридический представитель водителей Алидибир Искантиев. По его словам, учредителями компании стали он сам и еще десять водителей. В работу компании могут включиться и другие водители, имеющие собственные автобусы, добавил Искантиев.

Один из бывших водителей маршрута 61А, Мусаип Имаммурзаев, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что перешел работать на другую линию, но готов, как и другие, вернуться, как только будет выдано разрешение на перевозки. Он отметил, что уже четыре месяца не оплачивает кредит за купленные для себя и сына микроавтобусы, при том, что долг превышает полмиллиона рублей.

Водители маршрута 61А за свой счет приобрели автобусы, но из-за конфликта с управляющей компанией лишились заработка и возможности выплачивать кредиты за них, говорится в материале "Кавказского узла" "Семь историй: почему голодают водители в Махачкале", где собраны показательные истории участников акции протеста.

Все водители 61А, которые были вынуждены работать на других внутригородских маршрутах, готовы вернутся и начать работать на прежнем маршруте, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" другой водитель, Мухтар Саидов. В ближайшее время водители планируют собраться и решить вопрос дальнейших действий, сказал он.

Глава компании "СТС" заподозрен в невыплате зарплаты водителям

Ранее, 9 августа, руководство компании-перевозчика в Махачкале было заподозрено в невыплате зарплаты водителям маршрутных такси с 2016 по июль 2018 года. По данным прокуратуры Дагестана, долг составил 10 миллионов рублей.

Дело против обслуживающей компании "Современные транспортные системы" возбуждено по результатам обращений водителей маршрута 61А, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель республиканской прокуратуры.

Она отметила, что проверка еще не завершена и могут быть выявлены и другие нарушения со стороны компании. Сроки завершения проверки и число водителей, признанных пострадавшими от действий транспортной компании, представитель ведомства не уточнила.

Сотрудник пресс-службы мэрии Махачкалы пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что уголовное дело о невыплате зарплат заведено на главу обслуживающей компании. Компания продолжает осуществлять пассажирские перевозки, отметили в мэрии.

"Кавказский узел" не располагает комментариями руководства компании "Современные транспортные системы" или представителей подозреваемого относительно возбуждения уголовного дела.

Новости о забастовке водителей "Кавказский узел" размещал на специальной тематической странице "Голодный" протест водителей Махачкалы".