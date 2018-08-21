Глава суда в Ставрополе подал в отставку после видео с обнаженной блондинкой

21 августа 2018, 16:57

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края начала рассматривать заявление председателя Октябрьского районного суда Ставрополя об уходе по собственному желанию. Судья подал в отставку после появления в Сети эротического видео.

Рассмотрение заявления председателя Октябрьского районного суда города Ставрополя о прекращении его полномочий председателя и судьи по собственному желанию стало единственным пунктом повестки сегодняшнего заседания краевой квалификационной коллегии судей.

Начало заседания было назначено на 16.30 мск, говорится в сообщении на сайте коллегии. Информации о принятом решении пока не поступало.

Заявлению председателя суда предшествовало появление в социальных сетях видеозаписи, снятой, как утверждается, на одной из кубанских автозаправок. Как видно на кадрах, мужчина, в котором многие узнали судью, привез обнаженную блондинку к маркету на АЗС. После короткого разговора женщина вошла в магазин и купила шампанское, ее спутник снимал процесс на камеру мобильного телефона. Совершив покупку, оба уехали. Мужчина на видеозаписи не только похож на судью, но и передвигался на автомобиле с номерами судьи, указывает сегодня "Российская газета".

В суде связь видеозаписи с прошением судьи об отставке подтвердить не смогли. "Заявление действительно подано, но мы пока не знаем, связано оно с этим видео или нет", - процитировало издание пресс-секретаря Ставропольского краевого суда Елены Чурюды.

Сам судья после появления видео утверждал, что не имеет к нему отношения, хотя признал, что номера машины на видео совпадают с номерами его автомобиля.

"Комментировать свою похожесть на человека, который зашел в этот маркет, вообще излишне. В Краснодарском крае я в этом году вообще не был. Моя машина конструктивно отличается от той, которая на видео. Комплекция, манеры, осанка мужчины, сопровождавшего эту обнаженную женщину, сильно отличаются от моих. У меня нет такого живота. Я не имею никакого отношения к мужчине на ролике [...] Ни жена, ни друзья мои не опознают меня", - привело слова судьи 18 августа "Рен-ТВ".

Как утверждает телеканал, именно нынешний председатель Октябрьского районного суда Ставрополя в свое время вынес приговор бывшему начальнику штаба чеченских сепаратистов Саид-Магомеду Чупалаеву. Чупалаев был приговорен к 16 годам заключения в ноябре 2002 года.

Комментариями председателя суда относительно причин, побудивших его подать прошение об отставке, "Кавказский узел" пока не располагает.