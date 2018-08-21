Московские выходцы с Кавказа посетовали на нехватку мест для намаза в Курбан-байрам

21 августа 2018, 14:26

Верующие на праздничный намаз, посвященный мусульманскому празднику Курбан-байрам, заполнили всю территорию прилегающих к Исторической мечети в Москве улиц вплоть до станций метро Новокузнецкая и Третьяковская. При этом к 9 утра все перекрытые улицы уже были открыты для движения.

Как писал "Кавказский узел", мусульмане сегодня отмечают первый день праздника жертвоприношения Курбан-байрам. В Дагестане и Кабардино-Балкарии сегодня выходной день. Власти Чечни установили в связи с празднованием Курбан-байрама три выходных дня - 20, 21 и 22 августа.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку, говорится в справке о Курбан-байраме, подготовленной "Кавказким узлом".

Отмечают Курбан-байрам сегодня и в Москве. Часть прихожан Исторической мечети, расположенной рядом с метро Новокузнецкая, составляют выходцы с Кавказа. Сегодня они приняли участие в праздничном намазе.

Порядок на массовом мероприятии обеспечивали наряды полиции, в том числе конной, а также ОМОН. Их поведение отличалось корректностью, никаких видимых инцидентов у верующих с правоохранителями не было. Более того, отдельные полицейские, видимо, мусульманского вероисповедания, помогали выстроить ряды верующих и даже участвовали в молитве, передает побывавший у мечети корреспондент "Кавказского узла".

Москвичи и гости столицы, не причастные к празднику, воспринимали действо спокойно и на вопросы по поводу намаза отвечали исключительно поздравлениями в адрес мусульман.

"Что могу сказать? Поздравляю мусульман с праздником", - сказала Ксения, которая проходила мимо мечети сразу после окончания праздничного намаза, заинтересовавшись попутно восточными благовониями, которыми торговал кто-то из мусульман.

Одна женщина буквально за одну минуту до начала намаза стала пробираться сквозь ряды верующих, вероятно, куда-то очень спеша. Мусульмане пропустили ее.

Верующими была заполнена вся территория прилегающих к мечети улиц вплоть до станций метро Новокузнецкая и Третьяковская. Стоит отметить, что в эти часы, как правило, люди едут в центр к месту работы. Масса народа рассосалась уже к 9 утра, не препятствуя движению транспорта, перекрытые улицы открылись для движения.

По мнению Багаутдина из Дагестана, праздник проходит спокойно ввиду отсутствия контрпропаганды. "Чем меньше говорят и пишут, что мусульмане сейчас будут резать баранов прямо под окнами, чего и нет на самом деле, тем спокойней реагируют простые люди. Возможно, и полиции инструктаж более грамотный стал. Но все равно мест для праздничного намаза не так много", - рассказал Багаутдин.

Берт из Ингушетии сообщил, что праздник любит проводить на родине, но в этот раз вынужден был остаться в Москве. "У нас и простора больше, и к месту заклания жертвы далеко не надо ехать, да и атмосфера теплее. Здесь большой город, да и день обычный. Хорошо бы, если для мусульман он был бы по всей России выходным", - заявил Берт.

Главный смысл праздника жертвоприношения, как заявил имам-хатыб Исторической мечети во время проповеди, это напоминание верующим о необходимости быть щедрыми и милосердными, не жалеть во имя Бога и для людей самого ценного, как не жалел праотец Ибрахим (Авраам).

Праздник продолжается три дня и будет сопровождаться благотворительными акциями, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Духовном управлении мусульман Москвы. Там отметили, что помимо четырех мечетей в городе, выделено еще три места для проведения намаза и около полутора десятков мест для забоя скота в жертву в Подмосковье.

Напомним, в 2017 году мусульмане начали отмечать Курбан-байрам 1 сентября. Одна московская школа вблизи Соборной мечети перенесла торжественную линейку Дня знаний в связи с мусульманским праздником.