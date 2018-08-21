21 августа 2018, 14:12

Четыре человека стали жертвами ДТП в Ингушетии

Водитель автомобиля сбил насмерть жительницу Сагопши, сам мужчина, его супруга и двое детей госпитализированы, сообщило МВД.

По данным ведомства, авария произошла сегодня утром на пересечении улиц Булгучева и Осканова в селе Сагопши Малгобекского района.

32-летняя женщина была сбита у обочины проезжей части и от полученных травм скончалась на месте. Водитель автомобиля, 29-летний житель Малгобека, и пассажиры - его 30-летняя супруга и дети в возрасте трех и пяти лет были госпитализированы в Малгобекскую центральную районную больницу, сообщается сегодня на сайте ГУ МВД по Ингушетии.

"По предварительной информации, водитель значительно превысил установленный скоростной режим. Кроме того, медицинским исследованием доказано, что в момент совершения наезда мужчина был нетрезв. При проверке по базе данных установлено, что водительские права ему не выдавались", - проинформировало ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что в мае подросток сбил двух школьниц на обочине в Малгобеке. Две девочки были госпитализированы.

Примечание:

"Четыре человека пострадали в ДТП с военным "Уралом" и "Газелью" в Ингушетии", "Два человека стали жертвами ДТП с полицейской машиной в Ингушетии", "Три человека пострадали при ДТП со "скорой" в Ингушетии".

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