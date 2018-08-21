Следствие определилось с обвиняемыми в деле о пожаре в центре Ростова-на-Дону

21 августа 2018, 10:12

По делу о пожаре в центре Ростова-на-Дону в августе 2017 года предъявлены обвинения замглавы администрации Пролетарского района города и двум сотрудникам филиала ОАО «Донэнерго» Ростовские городские электрические сети, сообщил сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", 21-22 августа 2017 года в центре Ростова-на-Дону сгорел жилой квартал. Погиб один человек, семеро были госпитализированы. 163 дома были признаны непригодными для проживания. МВД насчитало 730 пострадавших от пожара, из них 506 признаны потерпевшими. По данным властей на 24 июля, власти приобрели жилье для 326 человек, пострадавших от пожара, еще 158 погорельцам планируется выдать жилье до конца августа.

Согласно уточненным данным следствия, в результате пожара было уничтожено и повреждено огнем 125 индивидуальных жилых домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах, по делу признаны потерпевшими свыше 700 человек, подтверждена гибель одного человека.

"Следствием проверены различные версии возникновения пожара, в том числе версия об умышленном поджоге, которая не нашла своего подтверждения", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного комитета России.

Следователи установили, что непосредственно перед возникновением пожара произошло короткое замыкание проводов воздушных линий электропередач. При их эксплуатации, как выяснило следствие, были допущены нарушения требований нормативных документов по эксплуатации электроустановок. Это привело к перехлесту проводов, искрообразованию, короткому замыканию и возгоранию несанкционированной свалки бытового мусора. Развитию пожара также способствовали плотная жилая застройка, особенности рельефа, жаркая погода и сильный ветер, считают следователи.

Примечательно, что вскоре после пожара МЧС назвало вероятной причиной пожара посторонний источник огня. Жители сгоревших домов предположили, что пожар устроили "черные риелторы", планировавшие построить в этом районе жилой комплекс.

Обвинение по делу предъявлено троим фигурантам. Бывший заместитель главы администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, чиновница не организовала контроль за выявлением на подведомственной территории всех мест несанкционированного размещения отходов и свалочных очагов, а также деятельность в части очистки и уборки территорий.

Также обвинение предъявлено начальнику Восточного РЭС филиала ОАО «Донэнерго» Ростовские городские электрические сети и старшему мастеру производственного участка этой компании. Им вменены преступления по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). Следствие посчитало, что они виновны в нарушении требований нормативных документов по эксплуатации электроустановок, что в итоге привело к пожару и смерти человека.

В ходе расследования уголовного дела допрошены свыше 700 потерпевших, более 650 свидетелей, проведено более 60 экспертиз, сообщает Следком.