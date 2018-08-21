Минобразования Чечни вслед за Дагестаном признало завышение оценок в школах

21 августа 2018, 04:07

Большинство из 132 школ Чечни, в которых Рособрнадзор выявил завышение оценок, являются сельскими, сообщили "Кавказскому узлу" в Министерстве образования республики. По словам местных учителей, по итогам всероссийских проверочных работ (ВПР) педагоги не получают каких-либо поощрений, но результаты работ влияют на оценку деятельности как руководства школы, так и учителя. Ранее завышение оценок в 175 школах признало министерство образования Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Дагестан и Чечня вошли в тройку российских регионов с наибольшим числом школ, уличенных Рособрнадзором в завышении оценок. Чечня со 132 школами занимает третье место после Московской области. Сотрудник министерства образования Дагестана подтвердил, что оценки были завышены в 175 школах.

Абсолютное большинство из 132 школ, в которых, по данным Рособрнадзора были выявлены случаи завышения оценок при проведении всероссийских проверочных работ, являются сельскими, заявила сотрудница министерства образования Чечни.

"Больше всего нарушений выявлено в Курчалоевском и Ножай-Юртовском районах – по 17 школ. Затем следуют Гудермесский и Ачхой-Мартановский районы – по 12 школ, и Грозненский – девять школ. По городским школам ситуация заметно лучше", - заявила она 20 августа корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, завышение результатов проверочных работ было также выявлено в восьми из более чем 50 общеобразовательных учреждений Грозного, в трех школах Аргуна и двух образовательных учреждениях Урус-Мартана.

"Естественно, вопрос не останется без внимания со стороны министерства. Будет проведен соответствующий анализ и приняты исчерпывающие меры, направленные на то, чтобы максимально обеспечить честное и объективное проведение ВПР в новом учебном году и свести к минимуму число таких нарушений", - подчеркнула она.

По результатам ВПР судят об эффективности и профессионализма директора и педагога

Результаты проведения всероссийских проверочных работ в школах влияют на оценку деятельности руководства учреждений и преподавателей, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" учителя школ Грозного.

"ВПР это, конечно же, не ЕГЭ (единый государственный экзамен), но, тем не менее, по их результатам судят об эффективности и профессионализме директора и педагога. Слабая подготовка учеников означает, что не дорабатывает руководство школы и учителя. Никому неинтересно быть директором самой отстающей (школы) или классным руководителем самого слабого класса. Отсюда и результаты ВПР", - сказала преподаватель грозненской школы Мадина.

По словам бывшего педагога Ларисы, учителя по итогам ВПР не получают какие-либо премии или поощрения, так как это обычные контрольные работы.

"Но, тем не менее, по результатам ВПР в департаменте или отделе образования может сложиться определенное мнение об уровне преподавания и степени подготовки самого учителя. Поэтому при проведении ВПР некоторые педагоги могут на всякий случай подстраховываться, отмечая правильные ответы или подсказывая их ученику. Такое явление было довольно распространено в наших школах, особенно в первые годы проведения ЕГЭ, но затем, когда резко усилили контроль в аудиториях, установили камеры наблюдения и так далее, все это практически сошло на нет. Проблему с завышением результатов ВПР, по всей видимости, тоже можно будет решить путем ужесточения контроля", - сказала она.

По ее словам, нет ничего удивительного в том, что большинство выявленных нарушений при проведении ВПР были допущены в сельских школах.

"На селе практически все друг друга знают, все на виду. Практически у каждого учителя в школе учатся дети родственников и знакомых. Вот они им и помогают в меру своих возможностей с контрольными работами и так далее. По сравнению с городскими школами сельские значительно слабее в плане качества обучения", - считает собеседница.

По словам педагога Султана, при проведении ВПР учителя нередко сталкиваются с проблемами.

"Я несколько раз сталкивался со случаями, когда в проверочных работах были вопросы по программам, которые дети еще не проходили. Чтобы зря не тратить время, я, как правило, говорил ученикам, чтобы они вначале отвечали на более легкие вопросы, а затем переходили к более сложным. Чего тут скрывать, кое в чем я давал небольшие подсказки", - сказал он.