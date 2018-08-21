Многодетная семья Иванковых добилась победы в суде над мэрией Сочи

21 августа 2018, 06:57

Мнение чиновников о том, что ребенку-инвалиду можно выделить отдельную квартиру, а его семья должна остаться стоять в очереди на социальное жилье, не нашло понимания у районного суда, который обязал обеспечить жильем всю семью Иванковых. Родители, которые на протяжении трех лет вынуждены отставить свое право на получение жилья, рассказали, что жить в старом доме уже опасно для жизни и здоровья.

Как сообщал "Кавказский узел", чиновники в Сочи отказались выделить отдельную квартиру семье с тремя детьми, один из которых инвалид. Прокуратура подала подала иск в суд в защиту интересов семьи. Первоначально суд согласился иском. Однако Верховный суд России отменил это решение. Дело вернулось на второй круг, и после решения Верховного суда районный суд изменил позицию, заняв сторону мэрии. Апелляционная инстанция оставила решение в силе. После обращения Иваньковых на юридический онлайн-сервис "Кавказским узлом" семье был предоставлен адвокат. 30 мая 2018 года кассационный суд отменил решение, позволявшее мэрии Сочи обеспечить только ребенка-инвалида жильем отдельно от его семьи. Дело вернулось на третий круг.

Сообщение о том, что многодетная семья в Сочи не может получить жилье вне очереди поступило на смс-сервис "Кавказского узла". "Мы многодетная семья, имеющая ребёнка-инвалида. Верховный суд лишил нас права на внеочередное жильё по жалобе администрации г. Сочи", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

В ходе заседания, прошедшего в суде Центрального района Сочи 20 августа, представитель администрации Сочи в очередной раз попросил суд отказать в иске прокурора о предоставлении всем членам семьи жилого помещения, где воспитывается ребенок-инвалид, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Мэрия не может предоставить жилье семье, так как жильем для инвалидов распоряжается администрация края... Мэрия лишь может поставить на очередь семью с инвалидом", - заявил представитель мэрии. Он попросил в качестве соответчика по делу привлечь администрацию Краснодарского края.

"Ходатайство о привлечении к делу администрации края является неправомерным, так как у мэрии есть муниципальный социальный жилой фонд, которым мэрия в праве распоряжаться на свое усмотрение", - отметил судья Сергей Качур.

По решению суда, площадь нового жилья должна быть не менее 100 квадратных метров.

Иванковы рассказали о тесноте и холоде в старом доме

"Мы боремся за наши права... три года. Очень непросто жить в доме, который разваливается от старости", - пожаловалась мать троих детей Наталья Иванкова.

По ее словам, они живут в страхе, что "на голову... детям обрушатся старые конструкции дома".

Иванкова рассказала, что ее ребенку-инвалиду часто нужна скорая помощь, но из-за удаленности от больницы сложно вовремя доставить его в медучреждение.

"Я не боюсь работы, и для своей семьи готов сделать все. Но когда живешь в таком старом доме, который уже весь сыпется изнутри, сделать ремонт просто невозможно. Это аварийное жилье. Зимой здесь очень холодно, а летом очень жарко. Я как мог пытался изолировать окна, потолок, но все это бесполезно, когда дует со всех щелей", - сказал глава многодетной семьи Андрей Иванков.

Он также рассказал, что они с женой в октябре ожидают четвертого ребенка, тогда в их доме станет еще теснее.

"Семья Иванковых переживает очередной виток судебных тяжб, вместо того, чтобы получить квартиру и спокойно жить и воспитывать детей", - сказал адвокат краевой коллегии адвокатов Михаил Охрименко, предоставленный семье "Кавказским узлом".

Он считает, что "возможна подача апелляции и проблемы с исполнением решения суда". "В этом случае... мы будем вынуждены ставить вопрос о злоупотреблении правом чиновниками мэрии", - сказал Охрименко.