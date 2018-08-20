Следком начал проверку после гибели жителя Анапы в пассажирском поезде

20 августа 2018, 23:42

Мужчина был найден мертвым в пассажирском поезде Ульяновск — Анапа, следователи в Ростове-на-Дону начали проверку обстоятельств его гибели, сообщил сегодня Следком.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 18 августа. "В туалетной комнате вагона №4 пассажирского поезда сообщением Ульяновск — Анапа обнаружено тело 54-летнего мужчины (жителя Анапы) без признаков насильственной смерти", - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о гибели пассажирки самолета, летевшего из Москвы в Астрахань.