Суд оставил под арестом владельца лодочной станции в Волгограде

20 августа 2018, 23:30

Апелляционный суд отказался освободить из-под домашнего ареста хозяина лодочной станции в Волгограде, с которой отправился затонувший катамаран.

Как писал "Кавказский узел", катамаран и баржа столкнулись в ночь на 12 июня на Волге в районе Волгограда, 11 человек, находившихся на катамаране, погибли, пятеро спаслись. Хозяин лодочной станции, с которой отчалило судно, был задержан и помещен в изолятор на два месяца. 22 июня он был переведен под домашний арест до 12 августа, однако затем суд продлил ему меру пресечения еще на два месяца. Адвокат владельца лодочной станции подал апелляционную жалобу на это решение суда.

Уголовное дело о гибели людей на Волге расследуется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила (ч.3 ст.263 УК РФ (н)). По версии следствия, капитан был пьян и проигнорировал сигналы с баржи, а сам катамаран не был зарегистрирован и не состоял на соответствующем учете с 2017 года. Хозяин лодочной станции заявил, что не знал о том, что катамаран не зарегистрирован в соответствии с законодательством, а в момент трагедии находился дома.

Апелляционная инстанция Волгоградского областного суда сегодня не нашла оснований для изменения или отмены постановления Красноармейского районного суда, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы суда.

Защита просила отменить решение суда о продлении домашнего ареста до 12 ноября и заменить меру пресечения на подписку о невыезде либо иную меру, которая не предусматривает ограничение свободы, сказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат владельца лодочной станции Юрий Востриков.

По его словам, суд не привел "фактические данные, оправдывающие юридические основания для продолжения действия домашнего ареста". Однако сторона обвинения попросила оставить решение суда без изменения, суд удовлетворил его ходатайство, отметил адвокат.

Защита обжалует это решение суда, заявил Востриков.