Спасатели в Анапе ищут унесенного в море туриста

20 августа 2018, 21:40

Серфингиста из Ставрополя унесло ветром в открытое море под Анапой 19 августа, его ищут 18 человек, сообщили сегодня в администрации курорта.

Информация о том, что мужчину унесло в море на доске для серфинга, поступила спасателям в 14:28 мск 19 августа.

Мужчина отдыхал на курорте с жительницей Ставрополя. Туристка рассказала, что они катались на серфинге и в 300 метрах от берега им предложили помощь с небольшого судна, так как был сильный ветер. Девушка согласилась, а мужчина решил добраться самостоятельно, сообщили в мэрии.

"На поиски отдыхающего вышло маломерное спасательное судно АСП "Благовещенская". В акватории был произведен поиск пострадавшего, но обнаружить его не удалось", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте администрации Анапы.

По данным мэрии, в поисках участвуют четыре сотрудника отряда федеральной противопожарной службы, шесть человек из трех поисковых групп "Службы спасения", двое сотрудников пограничного наряда и шесть спасателей на трех постах, расположенных в станице Благовещенской и на Бугазской косе.

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае были спасены двое отдыхающих под Геленджиком, которых унесло в море на матрасе.