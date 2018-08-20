Бугазская коса. Фото Александр Мотин https://ru.wikipedia.org/wiki/Бугазская_коса#/media/File:Пляж_на_Бугазской_косе_(2017).jpg

20 августа 2018, 21:40

Спасатели в Анапе ищут унесенного в море туриста

Серфингиста из Ставрополя унесло ветром в открытое море под Анапой 19 августа, его ищут 18 человек, сообщили сегодня в администрации курорта.

Информация о том, что мужчину унесло в море на доске для серфинга, поступила спасателям в 14:28 мск 19 августа. 

Мужчина отдыхал на курорте с жительницей Ставрополя. Туристка рассказала, что они катались на серфинге и в 300 метрах от берега им предложили помощь с небольшого судна, так как был сильный ветер. Девушка согласилась, а мужчина решил добраться самостоятельно, сообщили в мэрии.

"На поиски отдыхающего вышло маломерное спасательное судно АСП "Благовещенская". В акватории был произведен поиск пострадавшего, но обнаружить его не удалось", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте администрации Анапы.

По данным мэрии, в поисках участвуют четыре сотрудника отряда федеральной противопожарной службы, шесть человек из трех поисковых групп "Службы спасения", двое сотрудников пограничного наряда и шесть спасателей на трех постах, расположенных в станице Благовещенской и на Бугазской косе.

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае были спасены двое отдыхающих под Геленджиком, которых унесло в море на матрасе.

Примечание:

"Семеро туристов пострадали в результате аварии на Кубани", "Спасатели эвакуировали пострадавшего в горах Адыгеи туриста", "Найден пропавший в горах Сочи турист".

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