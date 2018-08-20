Переизбран глава совета директоров "Курортов Северного Кавказа"

20 августа 2018, 20:27

Совет директоров госкомпании "Курорты Северного Кавказа" по итогам выборов председателя оставил на этом посту Одеса Байсултанова.

Как писал "Кавказский узел", Одес Байсултанов был избран председателем совета директоров "Курортов Северного Кавказа" 11 декабря 2017 года. До этого он занимал пост первого замминистра России по делам Северного Кавказа.

"Совет директоров акционерного общества "Курорты Северного Кавказа" вновь избрал своим председателем первого заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте компании.

Одес Байсултанов возглавлял правительство Чечни с 2007 по 2012 год. 30 мая 2012 года он стал заместителем полномочного представителя президента РФ в СКФО, в 2014-2016 годах работал замминистра РФ по делам Северного Кавказа, а с 12 мая 2016 года - первым замминистра РФ по делам СКФО, сообщается в биографической справке Одеса Байсултанова, подготовленной "Кавказским узлом".

Государственная компания ОАО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) была организована в декабре 2010 года для реализации проекта туристско-рекреационного кластера на юге России, который планируется завершить в 2019 году. Проект является частью принятой стратегии развития Северного Кавказа до 2025 года. В настоящее время КСК имеет форму собственности в виде акционерного общества (АО).