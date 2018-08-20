АЗС закрыта в Дагестане после прокурорской проверки

20 августа 2018, 20:10

Суд по требованию прокуратуры приостановил деятельность автозаправочной станции в Махачкале, где найден ряд нарушений пожарной безопасности, сообщило сегодня ведомство.

Среди нарушений на АЗС прокуратура назвала отсутствие автоматической системы противоаварийной защиты, а также аварийного резервуара и сливного трубопровода на площадке для автоцистерны с жидким моторным топливом. Кроме того, работники АЗС не обучались мерам пожарной безопасности, заявило ведомство.

"Выявленные нарушения при эксплуатации опасного производственного объекта создают непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера", - сообщается сегодня на сайте прокуратуры Дагестана.

Ведомство обратилось в суд с иском о приостановлении деятельности АЗС до устранения нарушений. "Исковое заявление удовлетворено в полном объеме", - проинформировала прокуратура.

Проверки на дагестанских АЗС ужесточились после ряда резонансных инцидентов. Взрывы на автозаправках, которые произошли с 2014 по 2017 годы, по мнению правоохранительных органов, стали следствием нарушения правил безопасности. После каждого инцидента власти анонсировали масштабные проверки АЗС и закрытие всех заправок, работающих с нарушениями. Но в Махачкале массового закрытия опасных АЗС так и не произошло - некоторые заправки после проверок возобновляли свою работу, поменяв название, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

"Кавказский узел" также сообщал, что в июле врио главы Дагестана Владимир Васильев анонсировал жесткие меры против владельцев автозаправочных станций, к которым есть претензии по уплате налогов и качеству топлива.