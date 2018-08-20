Двое полицейских заподозрены в незаконном задержании жителей Ставрополья

20 августа 2018, 18:03

Начальник отдела уголовного розыска и оперуполномоченный в Предгорном районе подозреваются в превышении должностных полномочий и незаконном лишении свободы, сообщили сегодня следователи.

По данным следствия, вечером 10 июля подозреваемые незаконно удерживали в здании полиции двух местных жителей. "Сотрудниками полиции были совершены действия, явно выходящие за пределы их полномочий, и нарушено право на свободу и личную неприкосновенность молодых людей", - сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю.

В отношении полицейских возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы (п.п. "а", "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ) и превышении полномочий, повлекшем нарушение прав и законных интересов граждан (ч. 1 ст. 286 УК РФ), говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре 2017 года двое бывших оперативников ставропольского управления МВД были приговорены к колонии общего режима за избиение задержанного, после которого он умер. Они были признаны виновными в превышении полномочий, повлекшем смерть потерпевшего.