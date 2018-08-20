Врачи назвали стабильным состояние пострадавших на шахте в Зверево

20 августа 2018, 16:39

Все пять пострадавших при взрыве на шахте "Обуховская" в Ростовской области находятся в отделении хирургии, сообщили в больнице Зверево. Спецкомиссия сочла наиболее вероятными причинами взрыва ошибку сотрудника и брак электродетонатора.

Как писал "Кавказский узел", в результате взрыва на шахте "Обуховская" в городе Зверево 16 августа погиб один горняк и еще пятеро получили ранения. Работа шахты была приостановлена для проверки обстоятельств ЧП. Один из пострадавших был прооперирован и находится в тяжелом состоянии, сообщил 17 августа Минздрав Ростовской области.

На сегодняшний день в реанимации нет никого из пострадавших, сообщила представительница городской больницы Зверево. "Все живы, [в стабильном состоянии]", - цитирует ее ТАСС.

Спецкомиссия рассматривает две версии взрыва на "Обуховской", со ссылкой на пресс-службу украинского энергохолдинга ДТЭК, в состав которого входит эта шахта, передает сегодня "Интерфакс".

"Первая причина - приложение заряжающим специалистом чрезмерного механического воздействия на патрон-боевик при досылке его в шпур. Вторая причина - брак электродетонатора, который применялся в работе. Поэтому рассматривается возможность проведения технической экспертизы данной серии и партии электродетонаторов", - сказали в ДТЭК.

Семья погибшего получила помощь от предприятия, им также будут выплачены деньги из фонда социального страхования России, информирует издание.