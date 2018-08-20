Спасатели предупредили о граде и селях в Северной Осетии

20 августа 2018, 05:50

Экстренное предупреждение объявлено сегодня в Северной Осетии из-за непогоды.

По данным Южного регионального центра МЧС, сегодня в некоторых районах Северной Осетии прогнозируются сильные дожди с грозами и градом, а также порывами ветра до 25 метров в секунду.

Кроме того, вероятен подъем уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок, а в горных района - сход селей малого объема, информирует ведомство.

В связи с этим спасатели предупредили о том, что местами в республике вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня.

"Кавказский узел" также писал, что до 20 августа штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями объявлено в Чечне.