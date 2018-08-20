20 августа 2018, 05:50
Спасатели предупредили о граде и селях в Северной Осетии
Экстренное предупреждение объявлено сегодня в Северной Осетии из-за непогоды.
По данным Южного регионального центра МЧС, сегодня в некоторых районах Северной Осетии прогнозируются сильные дожди с грозами и градом, а также порывами ветра до 25 метров в секунду.
Кроме того, вероятен подъем уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок, а в горных района - сход селей малого объема, информирует ведомство.
В связи с этим спасатели предупредили о том, что местами в республике вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня.
"Кавказский узел" также писал, что до 20 августа штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями объявлено в Чечне.
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в дневное время в столице Северной Осетии Владикавказе осадки не прогнозируются. Будет ясно. Температура воздуха достигнет отметки плюс 22 градуса. Осадки не ожидаются и в ночь на 21 августа, а столбик термометра опустится до отметки плюс 17 градусов. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который также доступен и в легкой версии, можно откорректировать данные метеорологов для более точного прогноза.