Руководитель бюро медэкспертизы в Сочи заподозрен в афере с инвалидностью сына

20 августа 2018, 04:59

Руководитель сочинского филиала "Главного бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю", по данным прокуратуры, незаконно оформил своему сыну инвалидность.

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении руководителя бюро медико-социальной экспертизы в Сочи.

По данным ведомства, в апреле 2011 года он незаконно подписал справку об инвалидности и выписку из акта освидетельствования для своего сына, чтобы его признали инвалидом по психоневрологическому заболеванию, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Краснодарского края.

На основании этих документов молодому человеку была назначена пенсия по инвалидности. В период с апреля 2011 по декабрь 2015 года, по данным следствия, на его счет поступило более 460 тысяч рублей.

В отношении обоих мужчин возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Отметим, что максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на срок до шести лет. Какие-либо комментарии от обвиняемых относительно данных прокуратуры пока не поступали.