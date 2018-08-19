Премьер Абхазии призвал Москву не затягивать с финансированием

19 августа 2018, 14:04

Глава правительства Абхазии Геннадий Гагулия на встрече в Москве рекомендовал российскому правительству прорабатывать вопросы финансирования проектных работ на 2019 год. Объем финансовой помощи, который Россия выделит Абхазии в 2018 и 2019 годах, составит порядка 3,24 млрд рублей.

"Кавказский узел" сообщал, что в августе 2017 года Владимир Путин от лица России пообещал инвестировать в Абхазию шесть миллиардов рублей. В 2015 и 2016 годах Россия выделила республике транш почти на 3 млрд рублей.

Гагулия встретился в Москве с вице-премьерами России Виталием Мутко и Алексеем Гордеевым и обсудил с ними вопросы социально-экономического сотрудничества России и Абхазии. Речь шла о реализации инвестиционной программы на 2017-2019 годы и проекте новой инвестпрограммы на 2020-2022 годы.

Объем программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 годы составляет 5,8 млрд рублей. В 2017 году Россия выделила Абхазии 2,585 млрд рублей финансовой помощи, а в 2018 и 2019 годах предусмотрено выделение по 1,62 млрд рублей, сообщил сегодня "Интерфакс".

В ходе обсуждения Гагулия отметил, что "для успешной реализации новой инвестпрограммы необходимо уже сегодня прорабатывать вопросы финансирования проектных работ на 2019 год", приводит его слова пресс-служба правительства Абхазии.

Стороны также обсудили возможность расширения грузопассажирских перевозок, модернизацию телекоммуникационного оборудования Абхазской телерадиокомпании и вопросы совместной разработки трехлетней программы по развитию сельского хозяйства и агропромышленного комплекса Абхазии.

Премьер Абхазии призвал шире использовать экспортный потенциал республики с учетом потребностей российского рынка в субтропических культурах и создавать совместные предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении на сайте правительства Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", в 2015 и 2016 годах Россия оказала республике финансовую помощь в размере 2 млрд 937 млн рублей. По российскому "Комплексному плану содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2010-12 годы" было освоено около 11 млрд рублей. С 2010 по 2014 год за счет помощи России в Абхазии было восстановлено более 160 объектов.