19 августа 2018, 08:19

Топ-менеджер ростовского Сбербанка осуждён за хищение шести миллионов

Суд приговорил бывшего зампредседателя филиала Сбербанка в Ростове-на-Дону Геннадия Мусиенко к 3,5 годам лишения свободы условно за махинации с залоговым имуществом.

Как сообщал "Кавказский узел", в августе 2017 года зампредседателя расположенного в Ростове-на-Дону Юго-Западного банка Сбербанка Геннадий Мусиенко был арестован по делу о мошенничестве.

В банковской сфере Геннадий Мусиенко работает с 1995 года. До работы в Сбербанке Мусиенко работал в структурах ВТБ24, следует из его биографии, опубликованной "Деловым кварталом". На должность зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка он был назначен в мае 2016 года, уточняет РБК.

По версии правоохранителей, в 2017 году Мусиенко способствовал занижению оценки проблемных активов, находившихся в залоге у Сбербанка, а затем обеспечивал заключение договоров уступки права требования на это имущество с третьими лицами.

Разницу между затратами на покупку права и суммой, за которую могло быть реализовано имущество, он присваивал, в результате махинаций было похищено 6,4 миллионов рублей, передает со ссылкой на заместителя прокурора Ворошиловского района Ростова-на-Дону Александра Коростылева "Коммерсант-Юг".

Мусиенко осужден по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), суд назначил ему 3 года и 6 месяцев условного лишения свободы, приговор не вступил в законную силу, уточнил он. 

Отметим, что максимальное наказание, предусмотренное статьей о мошенничестве в особо крупном размере, - до десяти лет лишения свободы.

Свою вину топ-менеджер признал, однако защита подала жалобу на приговор, потребовав переквалифицировать дело на статью о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ).

«Мы не согласны с приговором в части квалификации преступления», - приводится цитата адвоката Андраника Кичияна.

Следует отметить, что на стадии следствия Мусиенко не соглашался в выдвинутым против него обвинением.

«Сделка, нарушения при которой мне пытаются инкриминировать как хищение, была заключена в процессе обычной хозяйственной деятельности банка, прошла все предусмотренные регламенты», — приводил цитату из его письма, переданного через адвокатов в редакцию, РБК.

Комментариев от осужденного или его представителей относительно приговора суда не поступало.

Примечание:

"Два жителя Нальчика обвинены в обмане дольщиков", "Прокуратура заинтересовалась продажей несуществующих квартир в Сочи", "Дольщики ЖК "Европейский" остались недовольны приговором застройщику".

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