19 августа 2018, 07:25

Спасатели предупредили о сильной жаре на Кубани

МЧС распространило экстренное предупреждение в связи с сильной жарой, которая прогнозируется сегодня днем на Черноморском побережье Краснодарского края.

По данным Южного регионального центра МЧС, сегодня в дневное время на побережье Черного моря на участке от Анапы до Джубги прогнозируется жара до 37 градусов.

В связи с высокой температурой воздуха возможны чрезвычайные ситуации не выше муниципального уровня и происшествия, связанные с возгоранием в населенных пунктах, пишет ведомство.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Анапе будет ясная погода. Температура воздуха составит плюс 30 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью до восьми метров в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе можно подкорректировать данные метеорологов для того, чтобы получить более точный прогноз. Сервис доступен также в легкой версии.

Примечание:

"МЧС предупредило о риске схода селей в Кабардино-Балкарии", "Штормовое предупреждение объявлено в Дагестане", "Восстановлена дорога к заблокированному селем селу в Дагестане".

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