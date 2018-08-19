Спасатели предупредили о сильной жаре на Кубани

19 августа 2018, 07:25

МЧС распространило экстренное предупреждение в связи с сильной жарой, которая прогнозируется сегодня днем на Черноморском побережье Краснодарского края.

По данным Южного регионального центра МЧС, сегодня в дневное время на побережье Черного моря на участке от Анапы до Джубги прогнозируется жара до 37 градусов.

В связи с высокой температурой воздуха возможны чрезвычайные ситуации не выше муниципального уровня и происшествия, связанные с возгоранием в населенных пунктах, пишет ведомство.