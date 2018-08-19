19 августа 2018, 07:25
Спасатели предупредили о сильной жаре на Кубани
МЧС распространило экстренное предупреждение в связи с сильной жарой, которая прогнозируется сегодня днем на Черноморском побережье Краснодарского края.
По данным Южного регионального центра МЧС, сегодня в дневное время на побережье Черного моря на участке от Анапы до Джубги прогнозируется жара до 37 градусов.
В связи с высокой температурой воздуха возможны чрезвычайные ситуации не выше муниципального уровня и происшествия, связанные с возгоранием в населенных пунктах, пишет ведомство.
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Анапе будет ясная погода. Температура воздуха составит плюс 30 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью до восьми метров в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе можно подкорректировать данные метеорологов для того, чтобы получить более точный прогноз. Сервис доступен также в легкой версии.