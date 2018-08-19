Минобразования Дагестана признало завышение оценок в 175 школах

19 августа 2018, 02:23

Школы в Дагестане систематически завышают результаты проверочных работ, признал сотрудник Минобразования республики. Однако, заверяют чиновники, число таких школ снижается. Если год назад из было 192, то в нынешнем учебном году их осталось 175. Всероссийские проверочные работы негласно влияют на рейтинг школ и их руководства, хотя, по сути, являются обычными контрольными работами для определения уровня знаний школьника, рассказали "Кавказскому узлу" дагестанские учителя.

Как писал "Кавказский узел", Дагестан и Чечня вошли в тройку российских регионов с наибольшим числом школ, которые были уличены Рособрнадзором в завышении оценок по всероссийским проверочным работам. Всего ведомство выявило признаки необъективности полученных результатов в трех тысячах школ. Больше всего таких образовательных учреждений в Дагестане - 175. Чечня со 132 школами идет сразу после Московской области, тогда как в других регионах России, в том числе субъектах ЮФО и СКФО таких образовательных учреждений гораздо меньше.

Для устранения выявленных недостатков и обеспечения объективного проведения всероссийских проверочных работ Министерством образования и науки Дагестана в 2017-2018 учебном году «были приняты меры реагирования, направленные на усиление контроля при проведении ВПР в образовательных организациях как со стороны муниципальных органов управления образования, так и привлечения представителей общественности, родителей в качестве независимых наблюдателей», сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы ведомства.

По его словам, в нынешнем учебном году по сравнению с прошлым количество школ с признаками необъективных результатов ВПР сократилось со 192 до 175.

«В новом учебном году Министерством образования и науки Дагестана также будут приняты дополнительные меры по обеспечению промежуточной оценки качества знаний учащихся, в том числе проведение сравнительного анализа результатов ВПР-2018 и ВПР-2019 по 175 образовательным организациям, в которых выявлены признаки необъективности результатов Всероссийских проверочных работ», - рассказал сотрудник пресс-службы министерства.

Кроме того, по его словам, министерство провело работу, направленную на профилактику нарушений при выдаче медалей «За особые успехи в учении».

«Количество претендентов на медаль сократилось на 24%. В 2017 году выдано 1778 медалей, в 2018 году – 1357, что составляет 10,7% от общего количества выпускников текущего года и соответствует среднему показателю по Российской Федерации», - рассказал сотрудник министерства.

ВПР влияет на оценку эффективности директоров школ

При проведении всероссийских проверочных работ "вольно или невольно оценивается эффективность директоров школ", сказал корреспонденту "Кавказского узла" учитель одной из махачкалинских школ Расул.

«Они это понимают и боятся. Кому хочется добровольно краснеть за слабую успеваемость своих подопечных? Ведь если все хорошо – значит, школа хорошая, и директор хороший, и учителя. Если в твоем классе много неуспевающих – значит, ты плохой учитель. Учителям тоже не хочется подставляться перед директором и начальником управления образования», - рассказал учитель.

ВПР не влияет ни на зарплату учителя, ни на другие поощрения, по сути, это обычные контрольные работы для определения уровня знаний школьников, сказала корреспонденту "Кавказского узла" преподаватель школы Раиса.

«Многие родители, несмотря на постоянные разъяснения, не понимают, что такое ВПР и для чего они проводятся, считают их аналогом ЕГЭ (единого государственного экзамена). От коллег из других школ слышала, что на горячую линию Минобрнауки даже поступали жалобы от родителей, что где-то собирают деньги за хорошую оценку по ВПР. Хотя эта оценка ничего не решает», - рассказала учитель.