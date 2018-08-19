19 августа 2018, 01:24

Около 100 азербайджанских политэмигрантов приняли участие в митинге в Германии

Азербайджанские политэмигранты провели перед замком Мезеберг в Германии акцию, на которой призвали канцлера Ангелу Меркель поднять в ходе предстоящего визита в Баку вопрос об освобождении политзаключенных.

Акция азербайджанских политэмигрантов состоялась 18 августа перед расположенным в 70 километрах от Берлина замком Мезеберг, где проходила встреча Ангелы Меркель с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщается на странице организатора митинга Европейского координационного центра (ЕКЦ) партии "Мусават" в социальной сети Facebook.

Участники акции держали плакаты с лозунгами "Нет диктатуре!", "Свободу политзаключенным", "Прекратить давление на политэмигрантов".

ЕКЦ «Мусават» был учрежден 24 октября 2016 года во Франкфурте группой членов оппозиционной партии «Мусават», эмигрировавших в Европу.

Цель митинга - привлечение внимания Ангелы Меркель к проблемам с правами человека в Азербайджане накануне ее визита в страны 25 августа, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" ведущий митинга Ахмед Джалалоглу.

«В Азербайджане массово нарушаются права человека. Власти не выполняют обязательств перед международными организациями, выборы фальсифицируются, более 150 журналистов, активистов, политиков брошены в тюрьмы за инакомыслие и критику правительства. Тысячи людей покинули страну, и нашли убежище за рубежом, спасаясь от преследования. Их родственники в Азербайджане подвергаются преследованиям», - сказал Джалалоглу.

Азербайджанский Центр защиты политзаключенных 4 мая распространил отчет "Европейское дело: давление на азербайджанских политэмигрантов и их родственников, текущее состояние и реалии". В нем представлены факты оказания различных форм давления на азербайджанских политэмигрантов. В отчете приводятся фамилии 30 активистов, которые подверглись преследованиям даже в эмиграции, а оставшиеся в стране родственники оказались арестованы и осуждены.

По его словам, в акции приняли участие около 100 человек.

«Наша акция привлекла внимание немецких и российских журналистов, освещающих встречу Путина и Меркель», - сказал Джалалоглу.

По его словам, участники акции приняли обращение к Меркель, в котором, в частности, говорится: «Мы, получившие убежище в Европе азербайджанцы, перед Вашим визитом просим во время встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым призвать его правительство уважать международные нормы, права и свободы человека, немедленно освободить всех политзаключенных, восстановить свободу собраний, обеспечить свободу прессы, прекратить давление и преследования политэмигрантов и их родственников».

3 августа азербайджанский Центр защиты политзаключенных обновил список политзаключенных. Их число составило 151 человек

Еще одна эмигрантская организация "Выбери демократический Азербайджан" (BДА) сообщила о планах провести акцию 22 августа в Берлине перед резиденцией Федерального канцлера для того, чтобы привлечь внимание Меркель к проблемам с правами человека в Азербайджане, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов акции Турал Садыглы.

«Фрау Меркель должна осудить власти Азербайджана за нарушение прав человека. Если бы в стране уважались права человека, были бы освобождены политзаключенные, уважались бы демократические нормы, то никто не бежал бы из страны в Европу. Мы ожидаем от госпожи Меркель требований к правительству Азербайджана освободить политзаключенных и уважать права человека», - сказал Садыглы.

По его словам, власти Германии согласовали акцию у резиденции Меркель.

Напомним, что власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных и преследования граждан по политическим мотивам.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Азербайджанский активист связал вызов в полицию с активностью в Facebook", "Приговор блогеру Мехману Гусейнову обжалован в Верховном суде Азербайджана", "Апелляционный суд оставил директора интернет-телевидения в Азербайджане под арестом".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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