19 августа 2018, 00:25

Спасатели предупредили о риске ЧС в связи с непогодой в Чечне

Ливни и шквалистый ветер в Чечне могут привести к подтоплениям, сходу селей и возникновению чрезвычайных ситуаций, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, штормовое предупреждение в республике объявлено до 20 августа. В этот период порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. 

"Непогода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций локального и муниципального уровней. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение. Силы и средства МЧС приведены в режим готовности", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ГУ МЧС по Чечне.

По его словам, из-за непогоды есть опасность резкого подъема уровня воды в реках и подтопления низменных участков местности, в горах не исключаются камнепады, сходы селевых потоков и оползни.

Жители республики уведомлены о неблагоприятных погодных условиях посредством смс-сообщений, проинформировали в МЧС.

"Кавказский узел" ранее писал о последствиях ливней, прошедших 9-10 августа в горной части Чечни, в том числе в Итум-Калинском районе. Дорогу, ведущую к курорту "Ведучи", размыло на несколько сотен метров. Сам курорт был закрыт до сентября.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Грозном будет идти дождь, температура воздуха составит +23 градуса. Днем 19 августа осадков не ожидается, скорость ветра составит 4 метра в секунду, столбик термометра будет держаться на отметке +27 градусов. 20 августа также без осадков, ветер усилится до 7 м/с, температура составит также +27. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.

Примечание:

"МЧС предупредило о риске схода селей в Кабардино-Балкарии", "Штормовое предупреждение объявлено в Дагестане", "Восстановлена дорога к заблокированному селем селу в Дагестане".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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