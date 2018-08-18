Скриншот с видео из Пятигорска, https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=wm-7VKZZ2f8

18 августа 2018, 20:41

Пользователей соцсетей возмутило видео с сушкой одежды над Вечным огнем в Пятигорске

Полиция на Ставрополье начала проверку после публикации в соцсетях видео, на котором две женщины сушат вещи над Вечным огнем. Пользователи соцсети раскритиковали действия героинь ролика.

Семисекундный видеоролик, на котором видно, как две женщины держат вещи над Вечным огнем, был обнаружен правоохранителями в социальных сетях.

Полицейские начали проверку по данному факту, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу управления ГУ МВД по Ставропольскому краю ТАСС.

Ролик выложили в соцсети очевидцы, при этом прохожие не реагировали на действия женщин, уточняет РИА "Новости".

Видеоролик, озаглавленный "Сушат одежду возле "Вечного огня" в Пятигорске", был размещен также в Youtube 17 августа. По состоянию на 20.35 мск сегодня видео набрало 155 просмотров, но посетители видеохостинга не прокомментировали ролик.

В соцсети "ВКонтакте" под этим же видео, опубликованном сегодня в сообществе Anews, пользователи раскритиковали действия женщин.

"Арестовать хотя бы на 15 суток", - написал пользователь под ником Пафф Дэдди.

"Чего они добиваются подобными выходками?" - задался вопросом Иван Попов.

ГУ МВД по Ставропольскому краю по состоянию на 20.35 мск не опубликовало на своем сайте информацию о проверке видеоролика.

"Кавказский узел" писал также, что в январе в соцсетях было размещено видео, на котором две школьницы плюют в Вечный огонь в Абинске. Полиция тогда начала проверку инцидента.

Примечание:

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