Жители села в Дагестане отказываются отправлять детей в старую школу

19 августа 2018, 04:22

В селе Теречное школьники школьники и их родители несколько лет ожидают, когда в их селе будет построена новая школа взамен турлучной постройки полувековой давности. В этом году в селе началось строительство школы, но было остановлено. Из-за нарушений при строительстве пришлось демонтировать фундамент здания, но и эта работа не доведена до конца.

Сообщение об аварийном состоянии школы в селе Теречное поступило на sms-сервис "Кавказского узла". "В школе не то что детей учить, скотину держать нельзя! Потому что школа старая, турлучная постройка, вот-вот разрушится", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

"Кавказский узел" сообщал, что в 2013 году жители села Теречное провели акции с требованием построить новую школу. Летом 2016 года жители села обратились к министру образования РФ Ольге Васильевой с просьбой выяснить, куда ушли 225 млн рублей, выделенные, согласно федеральной программе "Юг России", на строительство новой школы в населенном пункте. В то же время прокуратура потребовала закрыть аварийное здание школы, которая продолжает работать в селе. Накануне 1 сентября родители школьников Теречного были вызваны в полицию, потребовав не проводить протестные акции.

Многочисленные жалобы и обращения селян дали результат, зимой текущего года началось строительство школы, рабочие залили. На этом этапе строители покинули объект. Работа была выполнена с большими нарушениями строительных норм и правил, поэтому в июне фундамент стали демонтировать, рассказал "Кавказскому узлу" депутат сельского собрания Магомед Разаков.

Сегодня на месте будущей школы – разбросанные в беспорядке бетонные плиты, горы битого кирпича.

«В этом турлучном здании, которое было построено более 50 лет назад, где после дождей и таяния снега рушились стены и на головы детей падали куски штукатурки, проводить уроки было небезопасно, о чем с тревогой констатировали члены многочисленных комиссий, которых мы приглашали, чтобы они проверили состояние помещений, где дети учились в три смены. Заключение комиссии Республиканского центра по сейсмической безопасности республики, которая проводила экспертизу школьных помещений в 2016 году было однозначным: «Дальнейшая эксплуатация корпусов школы категорически не рекомендуется в целях безопасности детей и сотрудников учреждения», - цитирует вывод комиссии Магомед Разаков (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла").

По его словам, на письма и действия жителей Теречного иногда обращали внимание чиновники. "В 2013 году вместо «Дня знаний» мы устроили митинг с требованием построить новую школу. Об этой акции протеста мы рассказали журналистам. Тогда к нам в село в срочном порядке приехала комиссия", - рассказал депутат.

По его словам, представители правительства республики пообещали, что в 2014 году в селе начнется строительство средней школы. Однако обещания чиновники не сдержали.

«Через год мы поняли, что никто не собирается в Теречном строить школу... Мы стали опять писать, но уже больше жалобы и заявления отправляли по московским адресам: в администрацию президента, в министерство образования, много писем и жалоб было отправлено в средства массовой информации. И это возымело действие», - продолжает Магомед Разаков.

В 2015 году правительством республики было издано постановление, в котором говорилось, что в соответствии с ФЦП «Юг России» «в целях ликвидации трехсменного образования… в том числе и по школе с. Теречного, строительство указанной школы предусмотрено в 2016 году с общим объемом финансирования 225,17 млн рублей. Кроме того… на финансирование проектно-изыскательных работе по этой школе выделено 3,0 млн рублей».

"Мы обрадовались, ведь были выделены конкретные деньги. А через некоторое время узнаем, что школа каким-то чудесным образом из этого списка исчезла, деньги, выделенные для строительства школы, непонятно куда делись. Короче говоря, мы опять оказались обманутыми», - говорит Магомед Разаков.

Дети боятся ходить в школу

Жительница Теречного Люба Баширова долгое время была в родительском комитете школы.

«У меня трое детей эту школу закончили, сейчас еще двое учатся. Так что я больше времени проводила в школе, чем дома. И все эти годы дети учатся в три смены, классы переполнены. Школа старая, ветхая. Дети на перемене начинают шалить, нечаянно кто-то локтем в стену толкнется, кусок штукатурки отваливается. Однажды стена обвалилась после ливня. Сильный был дождь, с градом. Я как раз в школе была. Все грохочет, молния! Вода во все щели льется, дети, первоклашки, испуганные, друг к дружке жмутся, плачут», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Люба Баширова.

По ее словам, сельские дети уже не надеялись, что в Теречном будет новая, современная школа. «В школу мои сын и дочь ходят неохотно, ищут любой предлог, чтобы увильнуть от уроков… Дети с удовольствием занимались бы спортом. Но в школе никогда не было спортзала, а в ненастную погоду на уроках физкультуры они сидят в классах. Кто играет в шашки, кто в шахматы, а кто в телефоне в разные игры», - делится она.

По ее словам, когда детям рассказали, что есть проект новой школы, которую будут строить в Теречном, где будет спортзал, бассейн, то радости не было предела.

Пока на строительной площадке разбросаны в беспорядке бетонные плиты, высятся кучи битого кирпича. Для детей стройплощадка - зона повышенной опасности.

«За мальчишками не углядишь – носятся по этим плитам бетонным, устраивают какие-то игры. Того и гляди перед школой травму получат. Гоняем мы их оттуда, так ведь не слушаются. В селе нет ни стадиона, ни футбольного поля, где они могли бы играть», - говорит Люба Баширова.

Срок сдачи школы перенесен

У депутатов сельского совета есть копия письма врио главы Дагестана Владимира Васильева президенту РФ Владимиру Путину в котором говорится, что на строительство школы в селе Теречное из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан в 2018-2020 годах предоставляются средства в сумму 327, 04 млн. рублей. «Ввод в эксплуатацию школы в с. Теречное Хасавюртовского района планируется к концу 2018 года», - говорится в письме от 5 февраля 2018 года (копия документа имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

Однако работы на строительстве продолжались только два месяца.

«Когда начали заливать фундамент, то было понятно, что выполняет подрядчик эту работу с большими нарушениями. Тогда я попросил наших депутатов, чтобы они сняли на видео весь процесс заливки фундамента. Два месяца строители работали на объекте, потом все бросили и уехали», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава администрации села Халил Хадисов.

Он также раскритиковал качество стройматериалов, поставляемых на объект.

«Обычно кирпич на заводе пакуется партиями на поддонах, чтобы избежать боя кирпича при перевозке и разгрузке. А тут заехал самосвал, сгрузил кирпич валом. В результате треть кирпича - можно было сразу списывать в отходы. Да и оставшийся использовать для строительства школы нельзя. Кирпич недожженный, имеет низкую марку морозостойкости, от удара качественный кирпич раскалывается на крупные куски, а тот, что нам доставили от удара рассыпается на крошки. Теперь предлагают продать его населению по низкой цене. Только вот покупателей на этот брак в нашем селе не нашлось пока что», - говорит Халил Хадисов.

По словам Хадисова, летом строители приступили к демонтажу фундамента, потом работы прекратили. «Как нам стало известно, в сентябре будет определен новый генподрядчик и тогда начнут строительство школы опять с нуля – с заливки фундамента. Так что, к концу года навряд ли школа будет введена в эксплуатацию», - сказал Халил Хадисов.

Поставщик кирпича заявляет, что на стройку завозил кирпич требуемого качества. «Я не производитель кирпича, я посредник. И кирпич для строительства школы я выбирал высокого качества», - заверил корреспондента «Кавказского узла» поставщик, который представился как Рамзан и отказался назвать фамилию.

Багаудин Хабибов, прораб Махачкалинской фирмы ООО «Новотек», сказал, что при заливке фундамента под главный корпус школы были соблюдены все требования СНиП (строительных норм и правил). «К нашей работе придраться невозможно», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" прораб.

Однако комиссия Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан, которая по обращению депутатов сельского собрания Теречного проводила проверку на объекте, отметила, что «качество строительно-монтажных работ, выполненных подрядчиком, не соответствует требованиям проектной и нормативно-технической документации и снижает несущую способность фундаментной плиты, ее эксплуатационные характеристики. Все дефекты, зафиксированные в ходе экспертно-диагностического обследования, подлежат обязательному устранению путем демонтажа фундамента» (копия документа имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

Минобразование признало, что школа в текущем году достроена не будет

Руководство республики уделяет повышенное внимание строительству школьных объектов, заверил Хаджимурат Абдуллаев, начальник отдела по управлению и развитию имущественного комплекса сферы образования Минобразования республики.

«Строительство школ высокой степени готовности – есть такая программа. Достраивают объекты, которые можно назвать ветеранами долгостоя. Спортзал в селе Гельбах начали строить десять лет назад. Неделю назад школа наконец-то получила прекрасное спортивное сооружение. Нарушений подобно тем, которые зафиксированы в Теречном, встречаются и в других районах. К примеру, в Табасаранском районе есть школа, где фундамент под спортзал залили без единой арматуры. Этот фундамент полностью ликвидировали. Проблем много, но они решаются. Конечно, в Теречном к концу года – школу построить не успеют, но то, что она будет построена в следующем году – это наверняка», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Хаджимурат Абдуллаев.