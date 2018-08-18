Сотрудники Шамильской больницы раскритиковали Минздрав за увольнение главврача

18 августа 2018, 04:52

Сотрудники Шамильской центральной райбольницы сочли несправедливым увольнение главного врача Нурмагомеда Загайлова после вспышки инфекции в детском лагере.

Как писал "Кавказский узел", 12 августа в Шамильскую районную больницу начали поступать дети и сотрудники оздоровительного лагеря. Всего были госпитализированы 83 ребенка и три сотрудника лагеря, предварительной причиной недомогания назван возбудитель сальмонеллеза, сообщил 13 августа Роспотребнадзор. 15 августа министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов уволил главврача больницы Нурмагомеда Загайлова.

Причиной увольнения главврача была названа плохая организация работы во время вспышки инфекции в детском лагере. Минздрав указал также на "грубые нарушения в финансово-хозяйственной деятельности и организации лечебно-диагностического процесса".

Подчиненные Загайлова не согласны с критикой министерства и решением об увольнении главного врача. По словам сотрудников Шамильской ЦРБ, они не усматривают в ситуации с отравлением в лагере причин для такого шага.

"Если честно, мы не можем понять, в чем был виноват уволенный главврач Нурмагомед Загайлов. Этот лагерь находится у селения Хучада, в десяти километрах от райцентра. "Скорую" они не вызывали, а сами привозили в больницу детей. Им здесь оказывалась вся необходимая помощь. Все, что надо делать, врачи делали, проблем с лекарствами не было", - рассказала сотрудница районной больницы корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, Загайлов проработал в больнице около года. У него были хорошие отношения с подчиненными и многие из них сожалеют о его увольнении.

"Пока ему новую должность не предложили. Когда он прощался, сказал, что в этой больнице работать не будет - отдохнет два-три месяца, и будет искать новую работу", - добавила женщина

Нурмагомед Загайлов пытался оказывать помощь участковым больницам в меру своих возможностей, сообщил один из медбратьев участковой больницы Шамильского района корреспонденту "Кавказского узла".

"Ничего плохого про него сказать не могу. Он не успел поработать на своей должности даже год, его назначили главврачом в сентябре прошлого года. За это время я пару раз обращался к нему за помощью, и он не отказывал, делал все, что было в его силах", - сказал медбрат.

По его словам, ситуация с массовым отравлением была первым в районе случаем, когда в больницу одновременно поступило столь большое количество больных.

"Возможно, что в первые часы поступления отравившихся детей и были какие-то неточности в работе медперсонала, но надо учитывать, что в больнице еще не было такого, чтобы одновременно доставлялись 60-70 человек. [В результате] персонал справился - не осталось ни одного человека, кому бы не оказали помощь", - сказал медработник.

В райбольнице существует нехватка узкопрофильных специалистов, в частности педиатра, лор-врача, невропатолога, отметил мужчина.

"Эти должности занимают специалисты, но не по своему профилю. Проблема с обеспечением лекарствами не стоит остро, хотя периодически возникает. [Такие сложности есть] не только в Шамильском районе, с этим сталкиваются практически во всех горных районах республики", - добавил он.

Причина отравления в детском лагере - зараженное сальмонеллой куриное мясо - была установлена по итогам лабораторных исследований образцов пищевых продуктов, сообщили в пресс-службе дагестанского управления Роспотребнадзора.

"Зараженное мясо поступило в лагерь без сопроводительной документации. [...] Специалисты также установили, что директор лагеря самовольно заменил двух работников пищеблока без должного обследования", - цитирует сообщение санитарно-эпидемиологической службы корреспондент "Кавказского узла".

Продукция, как установили специалисты, поставлялась с птицекомбината в Ставропольском крае на оптовый склад Махачкалы и была приобретена индивидуальным предпринимателем у посредника для поставки в лагерь. На момент начала работы лагерь полностью соответствовал требованиям Роспотребнадзора, отметили в ведомстве.