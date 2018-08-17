Восстановлена добыча угля после взрыва на шахте в Ростовской области

17 августа 2018, 12:51

Один из пяти пострадавших при взрыве на шахте "Обуховская" в Ростовской области прооперирован и находится в реанимации, сообщили в Минздраве. Буровзрывные работы на шахте остановлены, добыча угля возобновлена, проинформировали в компании.

Как писал "Кавказский узел", в результате взрыва на шахте "Обуховская" в городе Зверево 16 августа погиб один горняк и еще пятеро получили ранения. Работа шахты была приостановлена для проверки обстоятельств ЧП. Минздрав сообщил, что двое горняков находятся в тяжелом состоянии, одному из них потребовалась операция.

"В настоящее время состояние одного из них оценивается как тяжелое. Он находится в реанимации после проведенной операции. Еще один пациент находится в состоянии средней степени тяжести, остальные трое - в удовлетворительном", - цитирует сегодня представителя Минздрава "Интерфакс".

На шахте работает специальная комиссия, которая расследует причины произошедшего, сообщили в компании.

"Буровзрывные работы остановлены, добыча угля ведется. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Они получили травмы средней и легкой тяжести, состояние у всех стабильное", - передает слова представителя компании ТАСС.

Шахта "Обуховская" входит в состав украинского энергохолдинга ДТЭК. Взрыв 16 августа стал вторым с начала года смертельным инцидентом на шахтах холдинга в Ростовской области - утром 15 апреля на шахте "Дальняя" в Красносулинском районе Ростовской области произошло обрушение, в результате которого погиб проходчик.

Напомним, в октябре 2012 года на шахте "Дальняя" также произошел трагический случай - при обрушении породы погиб горнорабочий очистного забоя. Шахта "Дальняя" действует в поселке Тополевый, говорится в справке "Кавказского узла" "Шахты Ростовской области: аварии и протесты". Там же собрана информация о протестах сотрудников четырех шахт и ряда предприятий обанкротившегося ООО "Кингкоул".

Новости о протестах шахтеров "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".