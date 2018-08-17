Дело о драке с силовиками в Степанакерте закрыто

17 августа 2018, 08:12

Прокуратура прекратила расследование уголовного дела о драке, которая вызвала массовую акцию протеста в Степанакерте, в связи с примирением сторон.

Как информировал "Кавказский узел", в ходе массовой драки в Степанакерте 1 июня силовиками были избиты два местных жителя. 5 июня Генпрокуратура сообщила, что по делу об инциденте в Степанакерте арестованы Сергей Мусаелян, Гурген Айрапетян, Мхитар Мусаелян и Вардан Гарамян, причем последние двое являются сотрудниками Службы национальной безопасности. Все четверо заподозрены в хулиганстве. По данным прокуратуры, 1 июня около 19.15 (18.15 мск) между подозреваемыми и двумя гражданами, Давидом Арутюняном и Альбертом Аветисяном, произошла драка, в ходе которой травмы получили представители обеих сторон конфликта.

Инцидент в Степанакерте спровоцировал митинг с требованием отставки руководителей прокуратуры, СНБ и полиции. Поздно вечером 4 июня после призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна дать возможность властям Нагорного Карабаха выполнить обещания, данные протестующим, акция была приостановлена. 6 июня ушли в отставку главы полиции и Службы национальной безопасности Нагорного Карабаха, а также госминистр Араик Арутюнян. Вакантные должности были замещены в тот же день.

Завершено расследование дела о драке в начале июня перед зданием на улице Баграмяна, сообщил 15 августа корреспонденту "Кавказского узла" генеральный прокурор Нагорного Карабаха Артур Мосиян.

"Согласно 37-й статье УК Республики Арцах (Нагорного Карабаха), лица, впервые совершившие преступление небольшой или средней тяжести, могут быть освобождены от уголовной ответственности, если стороны пошли к примирению. Уголовное дело в отношении лиц, участников драки, было прекращено, так как они признали свою вину и пошли к примирению", - сказал Мосиян.

Созданный инициаторами протестной акции Временный общественный совет с 6 июня принял более 1500 заявлений от граждан Нагорного Карабаха, которые столкнулись с несправедливостью, и направил их в министерства и в мэрию для разрешения, сообщила "Кавказскому узлу" член этого совета Армине Петросян.

Один из инициаторов протестных акций Давид Симонян сообщил "Кавказскому узлу", что планируется узаконить деятельность Временного общественного совета, зарегистрировав его как организацию. По словам Симоняна, он не имеет претензий к деятельности правоохранительных органов в деле о драке, которая подтолкнула к организации акций протеста в Степанакерте.

Комментариями подозреваемых и потерпевших по уголовному делу или их представителей относительно прекращения дела "Кавказский узел" пока не располагает.