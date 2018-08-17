Сотрудники детсада в Астрахани скрыли от родителей падение ребенка из окна

17 августа 2018, 00:25

Четырехлетний ребенок получил травмы при падении из окна детского сада в Астрахани, сотрудники учреждения попытались скрыть от родителей произошедшее, сообщило следствие.

По версии следствия, 1 августа воспитанник детского сада забрался на подоконник и, опершись на москитную сетку, выпал из окна первого этажа здания.

Высота падения составила 1,8 метра, ребенок получил травму бедра, сообщило 16 августа следственное управление Следственного комитета по Астраханской области на своем сайте.

Персонал детского сада объяснил матери травму тем, что ребенок упал с лестницы, уточнило ведомство.

Факт падения зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения, записи изъяты следствием.

Комментариев от руководства детского сада относительно инцидента не поступало.

"Кавказский узел" ранее писал, что 10 августа владельцы частного детсада в Астрахани были арестованы на два месяца после публикации видео со связанными воспитанниками, работа учреждения приостановлена.