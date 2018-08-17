17 августа 2018, 00:25

Сотрудники детсада в Астрахани скрыли от родителей падение ребенка из окна

Четырехлетний ребенок получил травмы при падении из окна детского сада в Астрахани, сотрудники учреждения попытались скрыть от  родителей произошедшее, сообщило следствие.

По версии следствия, 1 августа воспитанник детского сада забрался на подоконник и, опершись на москитную сетку, выпал из окна первого этажа здания.

Высота падения составила 1,8 метра, ребенок получил травму бедра, сообщило 16 августа следственное управление Следственного комитета по Астраханской области на своем сайте.

Персонал детского сада объяснил матери травму тем, что ребенок упал с лестницы, уточнило ведомство.

Факт падения зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения, записи изъяты следствием.

Комментариев от руководства детского сада относительно инцидента не поступало.

"Кавказский узел" ранее писал, что 10 августа владельцы частного детсада в Астрахани были арестованы на два месяца после публикации видео со связанными воспитанниками, работа учреждения приостановлена.

Примечание:

"Воспитатели детсада в Дагестане попали под следствие после падения ребенка из окна", "Ребенок получил травмы после падения из окна больницы в Ставрополе", "В Ставропольском крае суд приговорил к условному сроку экс-помощницу воспитателя детсада, где дети отравились "Белизной".

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