Врачи рассказали о состоянии пострадавших на шахте в Зверево

16 августа 2018, 22:38

Двое горняков, пострадавших при взрыве на шахте "Обуховская" в Ростовской области, находятся в тяжелом состоянии, сообщила глава областного Минздрава. Добыча угля на шахте остановлена для проверки обстоятельств ЧП.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в результате взрыва на шахте "Обуховская" в городе Зверево Ростовской области погиб один горняк и еще пятеро получили ранения.

Двое из пяти пострадавших горняков находятся в тяжелом состоянии, состояние еще троих оценивается как средне тяжелое, сообщил со слов министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской ТАСС.

Четверо из пострадавших уже получили помощь, еще одному человеку потребовалась операция в связи с тяжелыми травмами - проходчик получил травму головы, переломы ребер и рваные раны, сообщил источник в больнице Зверево корреспонденту "Кавказского узла".

По информации источника, некоторые из пострадавших после оказания помощи изъявили желание отправиться домой, однако врачи оставили всех под наблюдением в больнице.

Следственное управление СКР по Ростовской области начало проверку по факту взрыва в шахте. По данным следствия, "при заряжении забоя монтажной камеры лавы в шахте произошел взрыв шпуровых зарядов", в результате которого погиб 26-летний проходчик и пять человек были ранены, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

На месте взрыва работают следователи, работа шахты на время расследования остановлена. "Подготовительные работы и добыча угля на шахте "Обуховская" остановлены на время работы специально созданной комиссии", - процитировал слова представителя холдинга ДТЭК "Интерфакс-Юг".

Шахта "Обуховская" входит в состав украинского энергохолдинга ДТЭК. Сегодняшний взрыв стал вторым с начала года смертельным инцидентом на шахтах холдинга в Ростовской области - утром 15 апреля на шахте "Дальняя" в Красносулинском районе Ростовской области произошло обрушение, в результате которого погиб проходчик.

В октябре 2012 года на шахте "Дальняя" также произошел трагический случай, при обрушении породы погиб горнорабочий очистного забоя. Шахта "Дальняя" действует в поселке Тополевый, говорится в справке "Кавказского узла" "Шахты Ростовской области: аварии и протесты". Там же собрана информация о протестах сотрудников четырех шахт и ряда предприятий обанкротившегося ООО "Кингкоул".

Новости о протестах шахтеров "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".