16 августа 2018, 22:41

Жительница Дагестана осуждена за публикации в соцсети

Суд приговорил к 2,5 годам условно жительницу Кизляра, которая разместила в соцсети тексты, возбуждающие ненависть и вражду, сообщила прокуратура.

Как информировал "Кавказский узел", 14 июля было передано в суд дело жительницы Кизляра. По версии следствия, она разметила в социальной сети материалы, возбуждающие ненависть и вражду и унижающие человеческое достоинство по религиозному признаку.

Жительница Кизляра была признана виновной по статье о возбуждении ненависти и вражды, а равно унижению человеческого достоинства (ч.1 ст. 282 УК РФ), суд назначил ей 2 года и 6 месяцев условного наказания, сообщила сегодня прокуратура Дагестана на своем сайте.

Отметим, что максимальное наказание по данной статье - до пяти лет лишения свободы.

Комментариев относительно приговора от осужденной или ее представителей не поступало.

Примечание:

"Житель Каспийска обвинен в экстремизме", "Житель Дагестана обвинен в экстремизме и оправдании терроризма", "Махачкалинец осужден за оправдание терроризма".

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