Следствие сообщило об уголовных делах в отношении главы Пенсионного фонда в Каспийске

16 августа 2018, 18:20

Начальник отделения Пенсионного фонда России по Каспийску подозревается в мошенничестве и коммерческом подкупе, заявило сегодня следствие.

По данным следствия, начальник отделения Пенсионного фонда России по Каспийску заподозрен в получении 310 тысяч рублей.

"В мае 2014 года подозреваемый, в чьи функции входило принимать решения о назначении пенсий, в том числе досрочных, предложил своему подчиненному секретарю оформить её родителям, а также её тёте льготные (досрочные) пенсии за деньги в общей сумме 310 тысяч рублей, на что последняя согласилась и в конце декабря 2014 года передала ему указанную сумму", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета России по Дагестану.

Согласно сообщению, "данный факт был выявлен в ходе расследования в отношении этого же подозреваемого уголовного дела о мошенничестве, выразившемся в обещании потерпевшей за 470 тысяч рублей оформить её родственникам и ей самой пенсии по инвалидности".

Возбуждено уголовное дело по ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп за незаконные действия), подчеркнуло следствие, не уточнив имя подозреваемого.

По данным на 18.00 мск 16 августа, на сайте Пенсионного фонда России нет информации о возбуждении уголовных дел в отношении начальника отделения Пенсионного фонда России по Каспийску. При этом в сообщении от 14 августа указано, что в Каспийском управлении ОПФР прошел личный приём и консультирование граждан по всем вопросам пенсионного законодательства. "Руководитель управления Магомед Омаров данный вид общения с населением считает самым действенным", - подчеркивается в сообщении.

Ранее "Кавказский узел" писал о возбуждении дела против руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану и его подчиненных. Правоохранители полагают, что они массово выдавали справки об инвалидности. Только в 2017 году в результате необоснованного признания инвалидами 300 жителей республики из Пенсионного фонда России было похищено около 24 миллионов рублей, заявила прокуратура Дагестана.

Ситуацию с кадровыми чистками в республике, которые проводятся там с января, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".