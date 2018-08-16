Прокуратура анонсировала проверку Росреестра Дагестана

16 августа 2018, 14:50

Прокуратура призвала жителей Дагестана сообщать о нарушениях при регистрации прав на земельные участки.

Как писал "Кавказский узел", в феврале спецгруппа Генпрокуратура, прибывшая в Дагестан для проверок, выявила многомиллионный ущерб от незаконных сделок с имуществом в Дагестане. По данным ведомства, в республике незаконно предоставлялись объекты недвижимости и земельные участки, а управление Росреестра по Дагестану не обеспечивало должный уровень правовой экспертизы сделок.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законов при реализации управлением Росреестра мероприятий по проведению государственного земельного контроля, в том числе за целевым использованием земельных участков, государственной регистрации прав на земельные участки и осуществлении других полномочий", - сообщила прокуратура Дагестана 15 августа на своем сайте.

Ведомство призвало тех, кому известны факты нарушения законодательства в деятельности управления Росрееста, заявить об этом, подав соответствующее обращение, отмечено в сообщении.

Проверка организована в связи с поступившими в прокуратуру многочисленными жалобами и письмами жителей республики о нарушениях земельного законодательства, написал сегодня "Черновик" без ссылки на источник.

На сайте Росреестра по Дагестану сегодня к 14.28 мск нет информации о проверке, организованной прокуратурой.

Сфера оборота земель в Дагестане наиболее подвержена коррупции, сообщил в феврале по результатам проверок замгенпрокурора Иван Сыдорук. По его данным, "на кадастровый учет Росреестром поставлено менее половины от общего количества земель в республике, поэтому распространены факты захвата земель, в том числе находящихся в государственной или муниципальной собственности". "В Махачкале распространена практика предоставления земельных участков без определения границ, а также в отсутствие конкурсной процедуры", - заявил он.

Напомним, 15 января врио главы Дагестана Владимир Васильев сообщил, что ему поступают сведения о незаконной застройке. После того, как в Дагестан прибыли сотрудники Генпрокуратуры, 17 января он заявил, что проверка коснется и "выделения земель". Борьба с незаконным использованием участков усилилась после того, как в феврале Васильев отреагировал на критику городской архитектуры Махачкалы заявлением, что будут снесены все незаконные постройки. В июле, после того, как прокуратура вновь обнаружила незаконное строительство - тогда под застройку пошла земля детского лагеря - врио главы Дагестана поручил "жестко пресекать подобные нарушения".