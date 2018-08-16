Правозащитники указали на неэффективность расследования пыток анапчан

16 августа 2018, 13:54

Следствие провело недостаточную проверку заявлений трех жителей Анапы о пытках и вновь отказалось возбудить уголовные дела, сообщил сегодня "Комитет против пыток". Правозащитники требуют более тщательного расследования.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля стало известно о том, что после жалобы юристов "Комитета против пыток" (КПП) прокуратура отменила постановления следствия об отказе возбудить дела по заявлениям жителей Анапы Тиграна Григоряна, Артема Бегларяна и Григория Ачкасова о пытках после задержания. Также прокуратура по требованию правозащитников начала выяснять, где находятся материалы проверки по обращению Григоряна, так как следователи сообщили правозащитникам, что такой материал у них не значится.

Григорян, Бегларян и Ачкасов сообщили, что подверглись избиениям и пыткам током после задержания в декабре 2015 года. По их словам, их вынудили сознаться в разбойном нападении на пожилую пару. В феврале 2016 года следователи отказались возбуждать уголовные дела о пытках, а в июле 2016 года все трое были признаны виновными в разбойном нападении и приговорены к тюремным срокам.

15 августа юристы "Комитета против пыток" получили копию постановления об отказе возбудить уголовное дело по заявлению о пытках Артема Бегларяна и Григория Ачкасова, сообщил сегодня КПП на своем сайте. Постановление датировано 16 июля, уточнили правозащитники.

По словам юриста КПП Сергея Романова, отказ обоснован обвинительным приговором суда Григоряну, Бегларяну и Ачкасову. Кроме того, следствие поставило под сомнение их показания, так как они "являются заинтересованными лицами". Однако, по мнению Сергея Романова, не было установлено время задержания Ачкасова и Бегларяна, не проводился опрос сокамерников заявителей, свидетелей задержания Бегларяна и силовиков, которые фиксировали у него телесные повреждения.

"Бегларян до сих пор не опрошен с участием адвоката и переводчика. (Это) не позволяет нам считать проверку эффективной, поэтому мы будем добиваться ее возобновления", - приводятся слова Романова на сайте "Комитета против пыток".

Управление СКР по Краснодарскому краю, по состоянию на 13.53 мск, не прокомментировало на своем сайте информацию правозащитников.