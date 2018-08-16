Спасатели эвакуировали альпиниста с Эльбруса

16 августа 2018, 11:50

Альпинист после сердечного приступа в горах Кабардино-Балкарии доставлен в Пятигорск на частном вертолете, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 56-летнему участнику восхождения на Эльбрусе сегодня стало плохо с сердцем на высоте 5300 метров. Информация о том, что альпинисту потребовалась помощь, поступила в МЧС в 7:40 мск. Спасатели отправились к нему на помощь.

К 10:20 мск врачи Центроспаса оказали первую помощь пострадавшему, после чего на коммерческом вертолете Heliaction он был эвакуирован в город Пятигорск Ставропольского края, сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Обратившийся за помощью альпинист был застрахован, и за счет страховки использовали частный вертолет для его эвакуации", - цитирует руководителя пресс-службы ведомства Кантемира Берова "Интерфакс".

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка о горе Эльбрус.