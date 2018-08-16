Вертолет Heliaction. Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии http://07.mchs.gov.ru/

16 августа 2018, 11:50

Спасатели эвакуировали альпиниста с Эльбруса

Альпинист после сердечного приступа в горах Кабардино-Балкарии доставлен в Пятигорск на частном вертолете, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 56-летнему участнику восхождения на Эльбрусе сегодня стало плохо с сердцем на высоте 5300 метров. Информация о том, что альпинисту потребовалась помощь, поступила в МЧС в 7:40 мск. Спасатели отправились к нему на помощь.

К 10:20 мск врачи Центроспаса оказали первую помощь пострадавшему, после чего на коммерческом вертолете Heliaction он был эвакуирован в город Пятигорск Ставропольского края, сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Обратившийся за помощью альпинист был застрахован, и за счет страховки использовали частный вертолет для его эвакуации", - цитирует руководителя пресс-службы ведомства Кантемира Берова "Интерфакс".

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка о горе Эльбрус.

Примечание:

"Курорт "Ведучи" закрыт до сентября из-за размыва автотрассы", "Большое число инцидентов в горах Кабардино-Балкарии связано с наплывом туристов", "Спасенный на Эльбрусе гид доставлен в больницу".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

16 августа 2018, 11:50

16 августа 2018, 10:45

16 августа 2018, 09:55

16 августа 2018, 09:04

16 августа 2018, 09:01

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости