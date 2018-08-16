Работа Каракетова на посту заммэра Карачаевска осталась незаметной для горожан

16 августа 2018, 09:04

Алибек Каракетов, объявленный в розыск по уголовному делу, не успел запомниться в качестве заместителя мэра Карачаевска, рассказали жители Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа стало известно о том, что 36-летний бывший заместитель мэра Карачаевска Алибек Каракетов объявлен в розыск по подозрению в подстрекательстве к служебному подлогу и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Каракетов наделил управление имущественных и земельных отношений мэрии правом заключить контракт с подрядчиком на строительство "Центра культурного развития". При этом он дал устное распоряжение о том, чтобы этим подрядчиком вне конкурса стала фирма, созданная всего за четыре дня до заключения контракта на сумму свыше 99 миллионов рублей. Этой фирме были переведены 15,5 миллиона рублей за невыполненные работы.

Дело Алибека Каракетова расследуется по двум статьям - о подстрекательстве к служебному подлогу (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 292 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" старший помощник руководителя управления СКР по Карачаево-Черкесии Сергей Шуваев.

Против любого чиновника можно завести уголовное дело, считает секретарь совета реготделения "Партии возрождения России" Рустам Джанкезов.

"При желании у каждого можно найти какой-то недочет. Что-то где-то не доделали, где-то больше денег потратили, и так далее. В этом случае, видимо, Каракетова некому было защитить. Дело было заведено тогда, когда он уже не занимал должность заммэра. Это, мне кажется, политическая борьба. Не могу сказать, между какими группами ведется борьба, но очевидно, что есть политический контекст. Просто так дела не заводят", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Рустам Джанкезов.

По его словам, впервые о политике Каракетове стало известно на выборах мэра Карачаевска.

26 октября 2017 года депутаты думы Карачаевского городского округа единогласно утвердили в должности мэра Алика Динаева, который до этого исполнял обязанности руководителя мэрии. На должность мэра претендовала также замначальника управления Карачаево-Черкесии по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Замира Токова.

"Он (Каракетов) из молодой плеяды. Я представитель более старшего поколения политических деятелей. Я его близко не знаю. Впервые о нем стало известно, когда были выборы в мэры Карачавеска. До этого он был местным депутатом, не очень известным. Я не знаю, с кем он конфликтовал, но, скорее всего, с главой Карачаево-Черкесии [Рашидом] Темрезовым это не связано. Слишком маленький уровень", - сказал Джанкезов.

Рашид Темрезов сейчас пользуется доверием народа и не нуждается в поднятии рейтинга "такими делами", уточнил эксперт.

"Разговоры о возвращении прямых выборов всегда были. Наша партия активно поднимала эту тему. Но в то же время мы признаем, что у Темрезова очень высокий рейтинг. Если завтра в КЧР будут прямые выборы главы республики, он победит в первом же туре. Мы проводили соцопросы, и больше половины населения КЧР поддерживает его. Поэтому подобные уголовные дела не нужны для рейтинга", - рассказал Джанкезов, уточнив, что также не видит причин для досрочного ухода главы Карачаево-Черкесии.

В апреле 2013 года Владимир Путин подписал закон, наделяющий субъекты РФ правом отменять прямые выборы глав регионов. После этого прямые выборы были отменены во всех республиках Северного Кавказа, за исключением Чечни. В марте 2017 года Конгресс карачаевского народа выступил с призывом вернуть прямые выборы главы Карачаево-Черкесии и глав всех уровней. 25 декабря 2017 года депутаты Народного собрания республики проголосовали против проведения референдума о прямых выборах главы региона.

Журналист и блогер из Карачаево-Черкесии Амар Жужуев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ему ничего не известно о Алибеке Каракетове. "Честно говоря, я не слышал о нем и о возбуждении уголовного дела. Даже не знал, что он был заместителем мэра", - сказал Амар Жужуев.

Житель Карачаевска, попросивший не указывать его имя, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что «Центр культурного развития» не был достроен.

Центр культурного развития в Карачаевске начали строить в декабре 2015 года, сообщило 26 октября 2016 года РИА "Карачаево-Черкесия".

"Местные власти не завершили строительство центра. Поэтому, наверное, и было заведено дело, о котором я от вас и услышал", - рассказал житель Карачаевска.

По его словам, местные жители не знают Каракетова как чиновника. "Мэр Карачавеска Алик Динаев был избран не так давно, его вся команда состояла из новых людей, которых мало кто вообще знал. В том числе и Каракетова. Но у нас без одобрения главы КЧР ничего не делается", - пояснил местный житель.

По данным Telegram-канала «Газета Кавказ», Алибек Каракетов не впервые стал фигурантом уголовного дела, но ему "помогали связи" в МВД республики, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что в апреле 2014 года прокуратура заявила, что Алибек Каракетов был назначен в сентябре 2013 года первым заммэра Карачаевска, не оставив предпринимательской деятельности. Однако в мэрии опровергли это.