Волгоградский следователь обвинен в получении миллионной взятки

15 августа 2018, 22:24

Передано в суд дело следователя, задержанного при получении миллиона рублей за обещание обеспечить подозреваемой условное наказание, сообщила прокуратура Волгоградской области.

По данным следствия, в феврале старший следователь возбудил уголовное дело о мошенничестве при оказании платных медицинских услуг. Адвокат одной из фигуранток дела предложила ему 150 тысяч рублей за то, чтобы следствие не пыталось задержать ее подзащитную и не ходатайствовало об аресте. Еще за 1,15 миллиона следователь пообещал помочь обеспечить вынесение судом решения об условном наказании, сообщило следствие.

Оперативники службы собственной безопасности областного главка МВД задержали следователя и адвоката при передаче части этих денег - 1,05 миллиона рублей, говорится на сайте следственного управления СКР по Волгоградской области.

32-летнему бывшему следователю предъявлено обвинение в получении взятки и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Другой обвиняемой, адвокату Волжской городской коллегии адвокатов №1, вменяется посредничество во взяточничестве и также покушение на мошенничество в особо крупном размере. Они частично признали свою вину.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Волгограда, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Волгоградской области.

"Кавказский узел" не располагает комментариями от самих обвиняемых или их представителей относительно позиции следствия.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 17 июля волгоградский адвокат был осужден по делу о мошенничестве на полмиллиона рублей.