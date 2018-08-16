Верховный суд России разрешил выдать Армении кинопродюсера Мартиросяна

16 августа 2018, 01:28

Верховный суд России оставил в силе решение Генпрокуратуры об экстрадиции в Армению кинопродюсера Степана Мартиросяна, где он обвиняется в хищении почти 50 миллионов долларов.

Мартиросян был исполнительным продюсером при съемках в США художественных кинокартин с участием известных голливудских актеров.



Из материалов дела следует, что в 2011-2013 годах, работая в США в компании армянского бизнесмена, он присвоил деньги, выделенные ему на покупку прав на фильмы, сообщает РИА "Новости".

Продюсер обвиняется в мошенничестве на сумму более 47 миллионов долларов, передает ТАСС.

Решение о передаче Мартиросяна Армении Генпрокуратура приняла 15 декабря 2017 года, продюсер обжаловал его в суде. 30 января 2018 года Мосгорсуд поддержал решение Генпрокуратуры, которое впоследствии также было обжаловано в Верховном суде. По решению этого суда дело было отправлено на новое рассмотрение, однако 24 мая Мосгорсуд вновь признал решение Генпрокуратуры законным.

"Судебная коллегия Верховного суда постановила... признать законным и обоснованным решение Генпрокуратуры России", - приводятся слова сотрудника суда.

Мартиросян будет выдан Армении в ближайшее время, уточнил он.

Комментариев от Мартиросяна или его представителей относительно решения Верховного суда не поступало.

"Кавказский узел" писал, что 12 июля грузинские власти экстрадировали в Армению подозреваемого по делу об ограблении банка и угрозе взрывом жителя этой страны Петра Цыганкова.