Жильцы проблемного общежития во Владикавказе предложили властям кандидатуру директора

15 августа 2018, 20:29

60 жильцов муниципальной гостиницы-общежития "Коммунальник", которая третий месяц остается без руководителя, заявили властям, что решить проблемы с долгами за проживание может только их представительница Луиза Султанова. Этот кандидат не соответствует критериям госслужащего, сказал им зампред правительства Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что 23 января жильцы здания на проспекте Коста во Владикавказе провели митинг, требуя снять с их дома, который по факту является общежитием, статус гостиницы. Протестующие пожаловались, что администрация гостиницы обратилась в суд с требованием взыскать с них долги за гостиничные услуги и выселить без предоставления другого жилья.

Здание на проспекте Коста, 279 было построено в 1969 году как общежитие, однако в 2010 году правительство Северной Осетии закрепило здание за ГУП "Гостиница "Коммунальник". Жильцы дома-гостиницы имеют долг в 5,5 миллиона рублей по оплате коммунальных услуг, а сама гостиница должна ресурсоснабжающим организациям 3,8 миллиона рублей, заявил участникам митинга министр ЖКХ республики Альберт Сокуров.

14 августа во дворе "Коммунальника" его жильцы встретились с зампредседателя правительства Ахсарбеком Фадзаевым и министром ЖКХ Северной Осетии Альбертом Сокуровым. Собравшиеся, а их было 60 человек, предложили властям назначить на должность директора подведомственного министерству ЖКХ учреждения своего представителя - Луизу Султанову, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Коммунальник" является государственным унитарным предприятием, и кандидаты на должность его директора должны соответствовать определенным критериям, пояснил жильцам зампредседателя правительства республики Ахсарбек Фадзаев. Он назвал три основных критерия: высшее образование, стаж работы на руководящей должности не менее пяти лет, отсутствие судимости.

Кроме того, представитель на руководящую должность отбирается на конкурсной основе, отметил он. "Если ваши кандидатуры подходят, то мы готовы их рассмотреть для участия в конкурсе", - сказал он собравшимся.

Фадзаев заявил, что должность, которую сейчас занимает Султанова, руководящей не является. Чтобы принять участие в конкурсе, ей нужно представить документы, подтверждающие пятилетний стаж работы на той должности, которая соответствует требованиям, сказал чиновник.

Люди попросили его учесть "человеческий фактор" и предложили собрать подписи в поддержку кандидатуры Луизы Султановой. "Не лучше ли поставить человека, который найдет общий язык с каждым жильцом и сделает реструктуризацию, чтобы люди платили долги перед ресурсоснабжающими организациями?" - сказал жилец "Коммунальника" Георгий Тибилов.

"Мы остались без директора, нам нужен новый руководитель. Мы хотели бы назначить своего человека, чтобы мы контролировали процесс оплаты платежей, денежные расходы, и чтобы в дальнейшем могли решать вопросы реструктуризации задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями. Мы не знали, куда уходят деньги", - заявила одна из жильцов "Коммунальника" Залина Скодтаева.

"Она отличный бухгалтер и экономист. Кроме нее здесь порядок никто не наведет", - уверена проживающая в "Коммунальнике" Светлана Гуриева.

"Нам говорят, что мы имеем долги перед ресурсоснабжающими организациями. Чтобы мы расплатились с ними, нам нужен здесь свой человек, который понимает все. Мы все ремонты делаем сами. Проводили горячую воду - мы для этого все купили сами, сантехник просто пришел и провел. Луиза седьмой год решает все наши вопросы. Мы хотим продвинуть своего человека, чтобы нам было легче. Всю сложившуюся ситуацию на сегодняшний день понимает только она. Она живет здесь одиннадцатый год", - сказала Рита Торчинова.

Даже если конкурсная комиссия допустит такого кандидата как Султанова, то прокуратура может внести представление о нарушении, ответил Фадзаев жильцам.

При этом он согласился с необходимостью сделать процесс оплаты проживания как можно более прозрачным. "К сожалению, закон не позволяет исключить оплату наличными, но вопрос о прозрачности платежей - через банковскую систему, через банкоматы - будет поставлен. Нужно снизить количество наличных платежей максимально", - сказал он.

Вопрос о назначении нового директора "Коммунальника" будет решен в течение месяца, сказал Ахсарбек Фадзаев корреспонденту "Кавказского узла".

По словам проживающей в "Коммунальнике" Залины Скодтаевой, одноместный номер в гостинице обходится в 4200 рублей, двухместный - в 5250, за трехместный платят 5850 рублей. "Учитывая, какие у нас в республике зарплаты, это тоже накладно. На людей подали в суды, лично против меня вынесли решение на 11 тысяч рублей и пытаются от человека, который здесь десять лет прожил и которому некуда идти, избавиться. И таких здесь много. Людей надо пожалеть", - сказала Залина Скодтаева.

Министр ЖКХ Северной Осетии Альберт Сокуров озвучил другие данные о тарифе за одноместный номер. По его словам, он составляет 3900 рублей в месяц. Министр добавил, что на сегодняшний день в здании проживают 263 взрослых и 25 детей.