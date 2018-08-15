Замначальника наркоконтроля Дагестана обвинен в ущербе бюджету на 15 миллионов

15 августа 2018, 16:32

Передано в суд дело замначальника УФСКН по Дагестану, обвиненного по делу о приобретении ведомством непригодных для проживания квартир, сообщила сегодня прокуратура.

По версии следствия, в 2011 году республиканское управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков провело аукцион и заключило договор, согласно которому приобретало для сотрудников ведомства права на 32 квартиры жилищно-строительного кооператива.

Строительство было завершено, однако 22 квартиры из 32 оказались непригодными для проживания. Тем не менее, обвиняемый подписал акты о том, что их технические характеристики соответствуют норме. "В результате интересам государства был причинен ущерб в размере 15,3 миллиона рублей", - говорится в сегодняшнем сообщении прокуратуры.

Заместителю начальника УФСКН предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Дело направлено в Советский районный суд Махачкалы, сообщила на своем сайте прокуратура Дагестана.

"Кавказский узел" не располагает комментариями обвиняемого или его представителей относительно позиции следствия. На сайте управления Федеральной службы службы по контролю за оборотом наркотиков по Дагестану к 16:28 мск также нет комментариев относительно предъявленного обвинения.

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