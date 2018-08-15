15 августа 2018, 17:02

Главврач больницы уволен после отравления детей в Дагестане

Причиной отставки главврача Шамильской центральной райбольницы послужила плохая организация работы во время вспышки инфекции в детском лагере, сообщил сегодня Минздрав Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 12 августа в Шамильскую районную больницу начали поступать дети и сотрудники оздоровительного лагеря. Всего были госпитализированы 83 ребенка и три сотрудника лагеря, предварительной причиной недомогания назван возбудитель сальмонеллеза, сообщил 13 августа Роспотребнадзор. Сегодня из больницы выписаны 20 детей.

Министр здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов освободил сегодня от занимаемых должностей главных врачей Дербентской центральной городской больницы и Шамильской центральной районной больницы.

Причиной отставки руководителя Шамильской ЦРБ "послужила неудовлетворительная организация работы и отсутствие оперативности во время вспышки кишечной инфекции в детском лагере", говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минздрава Дагестана.

По данным ведомства, причиной увольнения главврача Дербентской центральной городской больницы "стали грубые нарушения в финансово-хозяйственной деятельности и организации лечебно-диагностического процесса".

Напомним, что ранее жители Дагестана раскритиковали состояние системы здравоохранения в республике после хорошего отзыва федерального министра Вероники Скворцовой о махачкалинских больницах. Дагестанцы предположили, что глава Минздрава России посетила лишь образцово-показательные медучреждения и сделала необъективный вывод об уровне здравоохранения в Дагестане. Минздрав республики признал критику жителей справедливой

"Кавказский узел" публикует новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Арест Танки Ибрагимова привлек внимание к состоянию медицины в Дагестане", "Журналисты связали назначение Гаджиибрагимова с его службой в силовых структурах", "Глава бюро медэкспертизы Дагестана отстранен от должности".

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