Житель Сочи осужден за ложное сообщение о бомбе

15 августа 2018, 10:20

Сочинец признан виновным в ложном сообщении о минировании и приговорен к двум годам обязательных работ, сообщило сегодня МВД.

По данным ведомства, местный житель весной сообщил в полицию, что в одном из припаркованных во дворе многоквартирного дома автомобилей находится взрывное устройство. Специалисты осмотрели указанное место, но не нашли взрывоопасных предметов. 35-летний сочинец был задержан по подозрению в ложном сообщении, рассказали в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей...). Ему назначено наказание в виде двух лет обязательных работ. "Решение суда вступило в законную силу", - сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд приговорил жителя Сочи к двум годам колонии за ложное сообщение о минировании. По данным МВД, мужчина летом этого года позвонил в полицию и сообщил о том, что в здании больницы находится взрывное устройство. Информация о бомбе не подтвердилась, сообщило МВД 8 августа.