15 августа 2018, 10:20

Житель Сочи осужден за ложное сообщение о бомбе

Сочинец признан виновным в ложном сообщении о минировании и приговорен к двум годам обязательных работ, сообщило сегодня МВД.

По данным ведомства, местный житель весной сообщил в полицию, что в одном из припаркованных во дворе многоквартирного дома автомобилей находится взрывное устройство. Специалисты осмотрели указанное место, но не нашли взрывоопасных предметов. 35-летний сочинец был задержан по подозрению в ложном сообщении, рассказали в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей...). Ему назначено наказание в виде двух лет обязательных работ. "Решение суда вступило в законную силу", - сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд приговорил жителя Сочи к двум годам колонии за ложное сообщение о минировании. По данным МВД, мужчина летом этого года позвонил в полицию и сообщил о том, что в здании больницы находится взрывное устройство. Информация о бомбе не подтвердилась, сообщило МВД 8 августа.

Примечание:

"Подозреваемый в ложном сообщении о минировании суда задержан в Сочи", "Астраханцы эвакуированы после массовых сообщений о минировании зданий", "Жительница Кубани осуждена за ложное сообщение об акте терроризма".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

15 августа 2018, 11:14

15 августа 2018, 10:20

15 августа 2018, 09:26

15 августа 2018, 09:11

15 августа 2018, 08:20

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости