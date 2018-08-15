Спасатели продлили предупреждение о риске пожаров в Ростовской области

15 августа 2018, 04:02

Чрезвычайная пожароопасность сохранится на территории Ростовской области до 17 августа, сообщило МЧС.

Как информировал "Кавказский узел", ранее спасатели предупреждали о риске пожаров в некоторых районах Ростовской области до 14 августа.

Чрезвычайная пожароопасность прогнозируется 15, 16 и 17 августа в юго-восточных, северо-восточных, южных, центральных районах, а также в Приазовье, сообщило Главное управление МЧС России по Ростовской области на своем сайте.

Спасатели попросили жителей быть осторожными при обращении с огнем, не разводить костры на природе, не выжигать сухую траву и камыш.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", днем 15 августа в Азове ясно, ветер 5 метров в секунду, температура +33 градуса. Днем 16 августа температура воздуха +34 градуса, ясно, ветер до 6 метров в секунду. 17 августа днем воздух прогреется до +34 градусов, будет переменная облачность, скорость ветра составит 7 метров в секунду. В Аксае днем 15 августа ясно, ветер 5 метров в секунду, температура +33 градуса. Днем 16 августа температура воздуха +34 градуса, ясно, ветер 5 метров в секунду. 17 августа днем воздух прогреется до +34 градусов, переменная облачность, ветер усилится до 7 метров в секунду.

Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен и в легкой версии.