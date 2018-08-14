14 августа 2018, 21:30

Обвиняемый в убийстве американской семьи в Грузии признан вменяемым

Психиатрическая экспертиза установила, что 19-летний пастух, обвиняемый в убийстве американской семьи в Грузии, здоров, заявил сегодня адвокат Александр Кобаидзе.

Как писал "Кавказский узел", супружеская пара с четырехлетним ребенком пропала в ущелье Хада в Душетском районе 6 июля. В тот же день спасатели обнаружили тело женщины. Тело ее мужа было найдено 7 июля, а тело ребенка - 9 июля. По подозрению в причастности к гибели семьи был задержан 19-летний молодой человек. 11 июля он был арестован.

МВД начало расследование гибели супругов по ч.2 ст.116 УК Грузии (Причинение смерти по неосторожности, совершенное в отношении двух или более лиц).  Блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi 22 июля указал на то, что обвинение было переквалифицировано. "Теперь задержанный обвиняется по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, в том числе заведомо несовершеннолетнего или лица, находящегося в беспомощном состоянии". Это преступление наказывается лишением свободы сроком от 16 до 20 лет или бессрочным заключением", - написал он.

По данным психиатрической экспертизы, его подзащитный здоров, подчеркнул сегодня адвокат Александр Кобаидзе.

"Коллегия [психиатров] оценила, насколько он является уравновешенным и дееспособным человеком, есть ли у него какие-то проблемы психики, и на этом указанное исследование завершилось. Сегодня же [нашего подзащитного] переведут в учреждение №8 (Глданская тюрьма). Исходя из устного общения с экспертами, фактически можно с уверенностью сказать, что наш подзащитный здоров", - цитирует Кобаидзе "Новости-Грузия".

В Национальном бюро экспертизы от комментариев воздержались, передает "Грузия online".

Напомним, обвиняемый несколько раз менял свои показания - так, 11 июля он заявил на суде, что убийство совершили двое незнакомых ему людей. Но односельчане обвиняемого опровергли эту версию. По их словам, других машин и посторонних людей в ущелье не было.

Примечание:

"Двое туристов из Израиля спасены в Грузии", "Жители Марнеули призвали увековечить память семьи Смитов", "Конфликт главы Института толерантности с россиянкой вызвал резонанс в Грузии".

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