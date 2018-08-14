Жительница Дагестана заподозрена в мошенничестве с выплатами на 4,7 миллиона

14 августа 2018, 18:53

Жительница Гунибского района семь лет получала выплаты на основании поддельного заключения о том, что заболела после ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила прокуратура Дагестана.

Согласно результатам проверки, женщине с 2009 по 2016 год выплатили 4,7 миллиона рублей. Деньги она получала по предварительному сговору, однако сообщники подозреваемой не установлены, говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159.2 УК России (мошенничество при получении выплат), отмечается сегодня на сайте прокуратуры Дагестана.

"Кавказский узел" не располагает комментариями от подозреваемой или ее представителей относительно позиции прокуратуры.

Ранее "Кавказский узел" писал о возбуждении дела против руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану и его подчиненных. Правоохранители полагают, что они массово выдавали справки об инвалидности. Только в 2017 году в результате необоснованного признания инвалидами 300 жителей республики из Пенсионного фонда России было похищено около 24 миллионов рублей, заявила прокуратура Дагестана.