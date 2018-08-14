Meydan TV указало на связь отравления хлопкоробов с амбициями Баку

Падение цен на нефть заставило Азербайджан искать альтернативные источники пополнения бюджета, и власти "сделали ставку на хлопок", вопреки угрозе здоровью и жизни людей, сообщило сегодня Meydan TV после изучения ситуации с массовыми отравлениями работников на хлопковых полях.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня по делу о массовых отравлениях хлопкоробов были арестованы пять человек: чиновник Минсельхоза Азербайджана, два директора и два главных агронома сельхозпредприятий. Они обвинены в нарушении правил безопасности и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, причинами отравления людей стало нарушение требований к применению химикатов.

С 10 по 20 июня в Саатлинском, Тертерском, Имишлинском и Евлахском районах Азербайджана произошли четыре случая массовых отравлений работников на хлопковых полях. Всего за это время были госпитализированы, согласно подсчетам "Кавказского узла", 143 человека. Власти слабо контролируют качество химикатов и их применение на полях, пояснили специалисты. Сами работники заявили, что их вынудили выйти на работу сразу после применения препаратов.

400 пострадавших хлопкоробов за лето 2018 года

После массового отравления хлопкоробов летом этого года журналисты издания Meydan TV задались вопросом: во что на самом деле стране обходится выращивание хлопка? Подробно об этом рассказывается в сегодняшнем материале издания "Азербайджанский хлопок: цена вопроса".

"У всех сильно заболел живот, потом пошла пена изо рта. Мы испугались и ушли с участка. Те, кому не было плохо, отвезли нас в больницу", - рассказала изданию 33-летняя работница сельхозпредприятия Гюльнара Гардашова, которая 10 июня попала в больницу после отравления в Саатлинском районе.

По некоторым данным, число отравившихся исчисляется сотнями, хотя истинные масштабы происходящего скрываются властями, уточнило издание. По ее словам, перед началом работы 10 июня "фермер сказал, что землю опрыскивали химикатами 15 дней назад, и что работать там было безопасно уже на второй день после обработки". "Но, видимо, действие препарата все еще продолжалось," - предположила Гюльнара Гардашова.

По словам женщины, врачи в районной больнице сочли ее состояние тяжелым и перевели вместе с несколькими пострадавшими в Клинический медицинский центр Баку. Начальник отделения токсикологии центра Азер Максудов рассказал потом журналистам, что пострадавшие "испытывали головокружение и тошноту", но "никакое отравление не подтвердилось".

Другие врачи, принимавшие хлопкоробов в разных районах Азербайджана, позднее сообщили журналистам, что тошнота и головокружение у пациентов вызваны не отравлением, а солнечным ударом.

10 августа Генпрокуратура Азербайджана заявила о передаче в суды Саатлинского, Имишлинского и Тертерского районов дел против 10 агрономов, начальников центров защиты растений и других ответственных лиц, обвиненных в нарушении правил технической безопасности, сообщило Meydan TV.

Официальных данных о числе отравившихся нет. Но на основании информации СМИ и свидетельств очевидцев можно предположить, что таких случаев только летом 2018 года было не менее 400. Есть сведения, что среди пострадавших есть и дети, которые помогали родителям. Журналист Meydan TV видел трех девочек-подростков, работавших на прополке хлопка в Саатлинском районе, сообщило издание.

20 июня на хлопковом поле села Хорузлу в Тертерском районе отравились 24 жителя Евлахского района, в том числе восемь детей, которых родители взяли с собой на работы в поле.

Изготовитель пестицидов связан с родственниками Алиева

По данным Meydan TV, после того как 19 июня в Имишлинскую районную больницу были доставлены 80 хлопкоробов, версия о солнечном ударе "еще не была принята на вооружение", и главврач больницы Эйнулла Гасымов сообщил, что "отравление пестицидами происходило и в советские времена, такие случаи встречаются и сейчас. И это один из них".

Закупкой и распределением пестицидов занимаются преимущественно подконтрольные государству агропромышленные объединения, поэтому журналистам сложно получить информацию о том, какие именно пестициды применялись, сообщило издание.

3 июля публикующий журналистские расследования сайт Ifact.ge опубликовал фото контейнеров от химикатов, найденных на хлопковых полях Саатлинского района. "Судя по надписям на упаковках, использованный здесь препарат называется Rifle 48 EC, в составе этого химиката есть токсичное вещество трифлуралин. Его применение в Евросоюзе запретили десять лет назад, но в некоторых странах (в том числе в США, Канаде, Турции) трифлуралин для обработки полей применяют до сих пор - правда, только в спецодежде", - пишет автор статьи на Meydan TV.

С 20 сентября 2007 года Евросоюз отозвал лицензию на использование трифлуралина из-за его высокой токсичности для рыб и водных организмов, говорится в релизе, опубликованном на Eur-Lex, официальном портале законодательной базы ЕС. Симптомами отравления человека являются головная боль, тошнота и судороги, говорится в "Справочнике по пестицидам (токсиколого-гигиеническая характеристика)", изданного в 2011 году под редакцией академика РАМН В.Ракитского.

Кроме того, опубликованы фотографии упаковок от химикатов, найденных на полях в Имишли. Судя по ним, здесь использовались пестициды местного производства, изготовленные азербайджанской компанией, связанной с родственниками президента Азербайджана, сообщило издание.

Происхождение пестицидов, вероятно, так и не будет установлено, считает эксперт по аграрным вопросам Вахид Магеррамов. "Виновные в произошедшем настолько могущественны, что правоохранительные органы не в состоянии справиться с ними", - приводит его слова автор статьи.

Поле, на котором отравилась Гюльнара Гардашова и другие работники, принадлежит фермеру Латифу Халидову. "Мы простые люди, не знаем, что это за препарат, опасный или нет, продавец не предупреждал. Мы увидели, что на сорную траву он не подействовал, решили начать ручную прополку. Наняли рабочих, и вот что вышло", - сказал Халидов Meydan TV.

При этом после массовых отравлений хлопкоробы стали интересоваться, распыляли ли на поле пестицид, и в случае использования препаратов отказываются выходить в поле, пишет издание.

Стоимость одного дня работы хлопкороба - 8-10 манатов (4-5 евро), но платят за работу не всем работникам. В последние годы, по данным издания, в Азербайджане стали привлекать к бесплатной работе на хлопковых полях сотрудников бюджетных организаций и студентов. Кроме того, давлению подвергаются и владельцы полей.

"Исполнительная власть заставляет фермеров сажать тот или иной продукт. Большинство фермеров сажают хлопок из страха потерять свои земли", - цитирует издание экономиста Натига Джафарлы.

Власти вынуждают фермеров выращивать хлопок

Административное вмешательство в хлопководство снижает производительность и рентабельность этой отрасли, считает экономист Тогрул Машаллы. По его данным, несмотря на все усилия, производительность по гектару в 2017 году упала по сравнению с 2016 годом с 1730 тонн до 1510 тонн.

"Когда исполнительная власть заставляет фермера сажать хлопок, он не знает, ни как повысить производительность, ни какие пестициды ему использовать. В результате ему не удается произвести качественный продукт и хорошо заработать", - приводит автор материала слова Машаллы.

Официальная безработица в Азербайджане всего 5%, однако эти цифры не отражают реальности, и экономическая ситуация "практически не оставляет местным жителям выбора", говорится в статье.

Так, по данным издания, многие из пострадавших хлопкоробов уже вернулись на свои рабочие места. При этом некоторые говорят, что до сих пор чувствуют себя плохо и идут только потому, что им нечем кормить детей. У одной из пострадавших, Хагигат Мамедовой, по ее словам, после отравления немеет рука, и работать на прополке она теперь не может. "Теперь у меня никакого дохода нет, денег на продолжение лечения тоже нет", - процитировало женщину издание.

По данным Meydan TV, три года назад власти решили, что хлопок может стать альтернативой экспорту дешевеющей нефти, и объявили хлопководство стратегической сферой. В прошлом году президент издал указ, в котором говорится, что к 2020 году производство должно вырасти до 500 тысяч тонн в год.

Покупают азербайджанский хлопок преимущественно Турция и Россия. При этом экспортные цифры растут: если в 2016 году Азербайджан экспортировал 89,4 тысячи тонн хлопка на 24 миллиона долларов, то в 2017 году уже 207 тысяч тонн на 52 миллиона долларов, говорится в статье.

Кроме того, хлопковые плантации в Азербайджане заметно потеснили пастбища. По словам специалиста по аграрным вопросам Вахида Магеррамова, в общей сложности 50 тысяч гектаров пастбищ и сенокосов отдали под хлопок, а импорт животноводческой продукции в страну увеличился в три раза за последние два года, из-за чего выросли цены на мясо, молоко, зелень и бахчевые культуры, сообщило издание.

Как писал "Кавказский узел", эксперт по аграрным вопросам, бывший директор совхоза, член Национального совета демократических сил Вахид Магеррамов сообщил, что против вредителей-насекомых и сорняков в Азербайджане всегда использовались химикаты, однако ранее случаев массового отравления работников не было. "То, что сейчас происходит - это результат непрофессионализма и безответственности", - сказал "Кавказскому узлу" эксперт.

"73 хлопкороба выписаны из больницы после отравления в Азербайджане", "Работники хлопкового поля госпитализированы с отравлением в Азербайджане", "22 жертвы отравления на поле остаются в больницах Азербайджана".